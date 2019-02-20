Россия призывает Вашингтон дать отпор «бандеровской заразе» в США

Российские дипломаты, работающие в Вашингтоне, обратились с призывом к администрации Вашингтона «дать отпор бандеровской заразе», сообщает «Российская газета».

Таким образом российское посольство в США отреагировало на призыв представителей украинской дипмиссии к американским кинотеатрам отменить показ киноленты «Т-34» о советских военнопленных.

Как следует из заявления российского посольства, опубликованного в Facebook представительства, Украина, навязывая свое мнение, открыто вмешивается во внутренние дела США.

«Посольство Украины в Вашингтоне продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела страны пребывания», - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что «наследники Степана Бандеры, которые запятнали себя прислуживанием рейху, еврейскими погромами, волынской резней, охраной концлагерей, преступлениями против украинского, русского и белорусского народов, пытаются диктовать свою волю Америке».

В российском посольстве также напомнили, что на Украине живут «тысячи выживших в Холокосте, ветеранов Второй мировой войны».

Ранее, украинское посольство в США обратилось к американским кинотеатрам, где с 20 февраля должен выйти в прокат российский фильм о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны - «Т-34», с просьбой не допустить картину на американские экраны.