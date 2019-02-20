США тайно перебрасывают войска к границам Венесуэлы

Как сообщил глава МИД Кубы Бруно Родригес, США тайно занимаются переброской войск к границам Венесуэлы. Об этом пишет агентсво РИА «Новости».

Дипломат заверяет, что имеет все основания и данные для утверждения об имеющих место полетах ВВС США с американских баз, на которых находятся подразделения сил специальных операций и морской пехоты. Техника используется в зарубежных акциях. В данный момент самолеты задействованы в подготовке военных операций против Венесуэлы, сообщил Родригес в ходе пресс-конференции в Гаване.

Глава кубинского МИДа уверен, что полеты транспортной авиации США не имеют отношения к оказанию гуманитарной помощи венесуэльцам.

При этом Родригес заявил, что сведения о якобы находящихся на территории Венесуэлы войсках Кубы, «клевета американского президента».

При этом дипломат отверг заявления американского лидера в том, что Куба держит частную армию в Венесуэле.

Конкретного ответа журналисты не получили и на вопрос о том, что предпримет Гавана в случае вторжения в Венесуэлу.