США выдвинули Китаю требования по юаню

В ходе торговых переговоров с Китаем США предъявили Пекину требования по сохранению стабильности курса юаня, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственный источник.

Как сообщается, в администрации США заподозрили, что Китай может пойти на ослабление национальной валюты, чтобы противостоять американским пошлинам. По словам источника, этот вопрос поднимался на переговорах несколько месяцев, однако, к общему решению стороны не пришли.

Агентство также сообщает, что валютные вопросы будут закреплены в меморандуме о взаимопонимании, который станет основой для торгового соглашения. Документ подпишут главы двух стран президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что юань упал за прошлый год на 5%, а Пекин обвинили в умышленном ослаблении юаня ради противодействия тарифам. Трамп, в свою очередь заявил, что на любую попытку обесценить юань, США ответят более высокими тарифами.

Напомним, что США сообщили о повышении тарифов на импорт товаров из Китая с 10% до 25% с января 2019 года. Однако Трамп и Цзиньпинь договорились на саммите G20 отложить введение санкций на 90 дней.