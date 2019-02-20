ТОП10 событий в Москве

23 февраля с 2002 года официально именуется Днем защитника Отечества. В народе этот день считается мужским аналогом женского праздника 8 марта. Мы нашли самые интересные мероприятия, которые можно посетить в Москве 23 февраля.

ВДНХ

Для любителей активного отдыха «Город зимы» на ВДНХ предлагает специальную программу «День настоящих мужчин», приуроченную ко Дню защитника Отечества. С 17:30 до 22:30 на территории «Города зимы» откроются интерактивные зоны развлечений. На площадке «Армрестлинг» каждый смельчак сможет попробовать свои силы в борьбе с профессиональным армрестлером и даже с диким медведем! Организаторы не стали рисковать безопасностью гостей и нашли огромную ростовую куклу животного. Помимо физических навыков мужчины смогут проверить и свою эрудицию. На площадке «Достижения великих мужчин» аниматоры зададут участникам каверзные вопросы о науке, спорте и современных технологиях. Каждого конкурсанта ждут приятные призы - уникальные дизайнерские значки. Кроме того, состоится музыкально-танцевальный флешмоб, где защитники Отечества смогут научиться красиво двигаться под мелодии и песни из знаменитых боевиков. А на огромных катках «Ракета» и «Цветник» пройдет красочный парад, на котором веселые аниматоры продемонстрирует огромные арт-объекты в виде шаров диаметром в 1.7 метров!

Где: ВДНХ, «Город зимы»

Когда: 23 февраля

«Ничего, что я Чехов?»

В театре Модерн худрук Юрий Грымов поставил спектакль по пьесе Е. Нарцизовой-Шипуновой «Ничего что я Чехов?». История семьи выдающихся актеров: племянника Антона Павловича Чехова Михаила Чехова и его супруги Ольги Чеховой впервые будет показана на театральной сцене. Муж с женой были невероятно знаменитыми и признанными артистами, которым подражали их коллеги, и на которых равнялись начинающие актеры. Однако их жизнь окутана множеством мифов и тайн. По некоторым данным, Ольга сотрудничала с разведками трех разных стран. Кроме того, она носила звание государственной актрисы Третьего рейха и была любимой артисткой Адольфа Гитлера. А Михаил переехал в США, где преподавал актерское мастерство признанному секс-символу XX века Мэрилин Монро. История супругов сопряжена с войной, эмиграцией, политическими играми, тайными миссиями и разведкой.

Когда: 23 февраля

Где: театр «Модерн»

Цена: от 800 до 2100 рублей

«Калинов Мост» предоставлено пресс-службой

Если ваш защитник любит рок-музыку, то большой юбилейный концерт легендарной группы «Калинов мост», посвященный 55-летию лидеру коллектива Дмитрия Ревякина, станет для него идеальным сюрпризом. Зрители смогут насладиться не только любимыми хитами «Калинова моста», но и станут свидетелями ярких выступлений таких звездных друзей группы, как Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Пелагея, Владимир Пресняков-старший, группа 25/17, Стас Намин и Татьяна Анциферова.

Где: Государственный Кремлевский Дворец

Когда: 27 февраля

День защитника Отечества в Малом театре предоставлено пресс-службой

23 февраля в Малом театре состоится специальный концерт, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. На сцене в этот вечер выступят артисты разных поколений. Они исполнят знакомые всем и давно полюбившиеся романсы и песни о войне, доблестных подвигах солдат, храбрости, смелости и любви, без которой человек не может оставаться человеком. На сцене выступят Элина Быстрицкая, Светлана Аманова, Борис Невзоров, Ольга Пашкова, Елена Харитонова, Петр Абрамов, Ольга Абрамова, Анастасия Дубровская, Ольга Жевакина, Александра Иванова, Елена Кулешова, Клавдия Моисеева, Аполлинария Муравьева, Ольга Плешкова, Сергей Потапов, Наталья Швец, Константин Юдаев. Ведущим вечера станет Александр Белый.

Где: На Большой Ордынке, Малый театр

Когда: 23 февраля

Концерт группы «Любэ» предоставлено пресс-службой

Чье творчество чаще всего ассоциируется у публики с армией, солдатами и настоящими мужчинами? Все верно, речь идет о главном патриотическом ансамбле страны «Любэ». 23 февраля коллектив выступит с большим праздничным концертом в Крокус Сити Холле. Зрители услышат душевные баллады и полюбившиеся хиты группы, слова которых каждый знает наизусть. Подпевать лидеру группы Николаю Расторгуеву под мелодии таких песен, как «Комбат», «Там за туманами», «Солдат», сможет каждый гость.

Где: Крокус Сити Холл

Когда: 23 февраля

crocus-hall.ru ​«Судьба одного дома» в Театре Российской Армии

предоставлено пресс-службой

23 февраля в Театре Российской Армии можно будет посмотреть спектакль Бориса Морозова «Судьба одного дома», который не является героической сагой, наполненной зрелищными сценами военных баталий. Эта постановка состоит из шести трогательных музыкальных историй о людях, переживших ужасы войны. Подобная тема всегда сопровождается не только драмой, но и комичным ситуациями, которые очень гармонично переплетаются между собой. Спектакль позволит взглянуть на войну глазами простого человека, ощутить весь спектр эмоций, который испытывает обыватель, невольно ставший участником кардинальных и жестоких перемен.

Где: Театр Российской Армии

Когда: 23 февраля

Stand Up Защитника Отечества предоставлено пресс-службой

Послушать остроумные шутки на тему Дня защитника Отечества и весело провести этот вечер можно будет в STAND UP club #1. Практически все резиденты клуба выступят в этот вечер перед гостями и расскажут о своих забавных случаях, ассоциациях и курьезах, связанных с празднованием этой даты. 23 февраля на сцену выйдут: Идрак Мирзализаде, Саша Малой, Константин Пушкин, Александр Долгополов, Владимир Бухаров, Василий Медведев, Алексей Квашонкин, Гарик Оганисян, Дмитрий Коваль, Марат Секаев, Виталий Коломиец, Женя Сидоров, Николай Андреев, Кирилл Селегей, Сергей Орлов и другие. Организаторы предупреждают, что состав выступающих может измениться.

Где: STAND UP club #1

Когда: 23 февраля

Музей «История танка Т-34» предоставлено пресс-службой

23 февраля в музее «История танка Т-34» стартует специальная программа «Зимний турнир», приуроченная ко Дню защитника Отечества. В честь праздника военно-исторические клубы и сообщества воссоздадут на территории музея зрелищную реконструкцию летописи экипировки, вооружения и боевых искусств богатырей Отчизны из различных исторических эпох. Посетители смогут не только увидеть красочное костюмированное представление, но и принять непосредственное участие в мастер-классах. Каждый сможет попробовать свои силы в орудовании рыцарским мечом, арбалетом, булавой, луком и другими древними видами оружия. Кроме того, будет возможность изучить и современное оружие.

Где: Музей «Истории танка Т-34»

Когда: 23 февраля

День защитника Отечества в Московской консерватории предоставлено пресс-службой

23 февраля в Московской консерватории пройдет концерт «День российской армии», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Гости смогут послушать знакомые мелодии традиционные для этой тематики в исполнении профессиональных музыкантов. Играть военные песни, старинные русские марши и вальсы будет Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. Дирижировать в этот вечер будет подполковник Константин Андреевич Петрович.

Где: Московская консерватория

Когда: 23 февраля

Международный рыцарский турнир «Воин 2019» предоставлено пресс-службой

Отметить День защитника Отечества в атмосфере рыцарского турнира, посмотреть военные баталии, невероятные красочные костюмы и выставку оружия можно будет на Международном рыцарском турнире «Воин 2019» в УСК «Крылья советов». В рамках этого мероприятия состоятся отборочные соревнования в номинации «Профессиональные Бои» на чемпионат мира по средневековым сражениям «Battle of the Nations» в Западной Европе. Посетители турнира увидят, кто будет представлять Россию на мировой арене в самом зрелищном виде оружейных единоборств.

Где: УСК «Крылья Советов», Ленинградский пр-т, д. 24А, м. Динамо, Белорусская,

Менделеевская