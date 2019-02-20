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Москва, 20.02.2019

Топилин рассказал, хватит ли денег на реализацию озвученных в послании президента задач

«Expert Online» 2019

Максим Топилин – глава Минтруда РФ – прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Думаю, что всех интересует, хватит ли денег на реализацию озвученных в послании российского лидера задач, – цитирует чиновника РИА Новости. – Действительно, задачи, которые поставил Путин, очень серьёзные, я бы даже сказал глобальные. Поэтому на их реализацию, конечно же, требуются немалые средства».

Но, как подчеркнул Топилин, денег на это точно хватит.

«Как сказал Владимир Владимирович Путин, они будут заложены в бюджете, так что проблем с финансированием всех этих проектов не будет», – резюмировал министр труда и соцзащиты РФ.

Напомним, во время сегодняшнего послания к Федеральному собранию президент предложил повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами; пересчитать выплаты пенсионерам; потребовал навести порядок и избавиться от «мутных» структур в сфере переработки и утилизации мусора; заявил, что России нужны высокие темпы экономического роста; рассказал о необходимости снять ограничения  со свободы предпринимательства; пообещал в течение 2-х лет перевести все российские школы на современные условия обучения, а также сделать медицинскую помощь доступной для всех россиян, проживающих во всех регионах страны.

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