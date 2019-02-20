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Москва, 20.02.2019

Путин предупредил об «асимметричном» ответе на размещение ракет в Европе

«Expert Online» 2019

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал, как Москва ответит, если в Европе будут размещены новые ядерные ракеты.

Глава государства подчеркнул, что у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут.
«В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что это значит? Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов», — цитирует Путина RNS.

Президент добавил, что упомянутые им вооружения по подлетному времени будут соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Путин подчеркнул, что Москва знает, как это сделать, и реализует эти планы немедленно — как только соответствующие угрозы станут реальными.

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