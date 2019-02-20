Кандидат в президенты Украины опасается судьбы Прибалтики для страны

Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Наши» Евгений Мураев в ходе выступления по украинскому телевидению заявил, что в случае продолжения нынешней политики Киева, Украину постигнет судьба Прибалтики с массовой миграцией и низким экономическим потенциалом.

Политик уверен, что все беды для страны начались с подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, что привело к падению доходов для украниского бизнеса, как результат сокращение рабочих мест и миграция населения в поисках дохода для своей семьи.

Главной задачей для будущего президента Украины является защита производственников на территории страны и создание новых рабочих мест.

«Надо строить свое сильное государство и вести политику протекционизма, защищать тех производителей, которые создают рабочие места на территории нашего государства», - поделился мнением Мураев.

Политик уверен, что в случае иммиграции еще 1-2 млн граждан Украины, для страны наступит «точка невозврата», а проблемы, характерные для стран Прибалтики, станут реальностью и для Украины.

В этом случае, Украине придется приватизировать стратегические предприятия ради получения денег «для обслуживания госдолга и возвращать кредиты, которые давались предыдущим правительствам».

«Мы превратимся в Прибалтику. Не хочу прибалтов ранить, но по сути это страны угрюмых пенсионеров», — добавил Мураев.

Однако, как уверен политик, украинцев в отличии от прибалтов никто «кормить никто не будет».