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Москва, 20.02.2019

Успешное начало года марки Volkswagen Коммерческие автомобили: рост мировых продаж составил 14,4%

«Expert Online» 2019
  • Успешное начало года марки Volkswagen Коммерческие автомобили: рост мировых продаж составил 14,4%
из архива пресс-службы
  • Общий объем мировых продаж за январь 2019 года составил 39 500 автомобилей
  • В Западной Европе объем продаж вырос на 24,9%
  • Значительное увеличение продаж моделей Transporter и Crafter
  • Член правления марки Хайнц-Юрген Лев: «Позитивная динамика сохранится в ближайшие несколько месяцев»

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили успешно начала календарный год. Так, в январе по всему миру клиентам было передано 39 500, рост продаж по сравнению с показателем прошлого года составил 14,4%.

Доля основных европейских рынков превысила две трети от общего объема продаж за месяц и составила 26 700 автомобилей (рост на 24,9%).

volkswagen_multivan.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Хайнц-Юрген Лев, член правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили отметил: «Мы отлично начали 2019 год. Особенно радует, что мы смогли добиться значительного роста продаж на основных европейских рынках, продолжив тем самым позитивную тенденцию предыдущего квартала. Наши заводы в Ганновере и Польше работают на полную мощность. Мы уверены, что позитивная тенденция сохранится в ближайшие несколько месяцев».

Европа

Увеличение продаж в Западной Европе (26 700 автомобилей) произошло благодаря пяти основным рынкам:

  • Германия: 10 000 автомобилей (рост на 29,6%)
  • Великобритания: 2 800 автомобилей (рост на 12,7%)
  • Испания: 1 500 автомобилей (рост на 89,2%)
  • Франция: 1 200 автомобилей (рост на 5,4%)
  • Италия: 900 автомобилей (рост на 18,1%)

Рынки стран Восточной Европы также внесли большой вклад в объем продаж марки в январе — 3 850 автомобилей (рост составил 40,6%).

Северная и Южная Америка

В Мексике (рынок Северной Америки) и на рынках стран Южной Америки клиентам было передано меньшее количество автомобилей по сравнению с январем 2018 года.

  • Мексика: 600 автомобилей (снижение на 7,8%)
  • Южная Америка: 3600 автомобилей (снижение на 27,1%)

Африка

В Африке в первый месяц года клиентам было реализовано 2 100 автомобилей, рост продаж по сравнению с январем прошлого года составил 46,2%.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Объем продаж в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в начале года сократился на 10,7%, до 1 500 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ближний Восток

Спад на турецком рынке отражается на общем объеме продаж: в январе было реализовано 850 автомобилей, что на 39,7 % меньше по сравнению с первым месяцем прошлого года. Всего в ближневосточный регион клиентом было передано 1 040 автомобилей (снижение на 35,6 %).

Обзор мировых продаж за январь 2019 года по семействам моделей:

  • Transporter: 14 800 автомобилей (рост на 39,4 %)
  • Caddy: 12 950 автомобилей (рост на 0,1 %)
  • Amarok: 6 500 автомобилей (снижение на 13,2 %)
  • Crafter: 5 200 автомобилей (рост на 51,8 %)
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