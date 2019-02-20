Успешное начало года марки Volkswagen Коммерческие автомобили: рост мировых продаж составил 14,4%

- Общий объем мировых продаж за январь 2019 года составил 39 500 автомобилей
- В Западной Европе объем продаж вырос на 24,9%
- Значительное увеличение продаж моделей Transporter и Crafter
- Член правления марки Хайнц-Юрген Лев: «Позитивная динамика сохранится в ближайшие несколько месяцев»
Марка Volkswagen Коммерческие автомобили успешно начала календарный год. Так, в январе по всему миру клиентам было передано 39 500, рост продаж по сравнению с показателем прошлого года составил 14,4%.
Доля основных европейских рынков превысила две трети от общего объема продаж за месяц и составила 26 700 автомобилей (рост на 24,9%).
Хайнц-Юрген Лев, член правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили отметил: «Мы отлично начали 2019 год. Особенно радует, что мы смогли добиться значительного роста продаж на основных европейских рынках, продолжив тем самым позитивную тенденцию предыдущего квартала. Наши заводы в Ганновере и Польше работают на полную мощность. Мы уверены, что позитивная тенденция сохранится в ближайшие несколько месяцев».
Европа
Увеличение продаж в Западной Европе (26 700 автомобилей) произошло благодаря пяти основным рынкам:
- Германия: 10 000 автомобилей (рост на 29,6%)
- Великобритания: 2 800 автомобилей (рост на 12,7%)
- Испания: 1 500 автомобилей (рост на 89,2%)
- Франция: 1 200 автомобилей (рост на 5,4%)
- Италия: 900 автомобилей (рост на 18,1%)
Рынки стран Восточной Европы также внесли большой вклад в объем продаж марки в январе — 3 850 автомобилей (рост составил 40,6%).
Северная и Южная Америка
В Мексике (рынок Северной Америки) и на рынках стран Южной Америки клиентам было передано меньшее количество автомобилей по сравнению с январем 2018 года.
- Мексика: 600 автомобилей (снижение на 7,8%)
- Южная Америка: 3600 автомобилей (снижение на 27,1%)
Африка
В Африке в первый месяц года клиентам было реализовано 2 100 автомобилей, рост продаж по сравнению с январем прошлого года составил 46,2%.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Объем продаж в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в начале года сократился на 10,7%, до 1 500 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ближний Восток
Спад на турецком рынке отражается на общем объеме продаж: в январе было реализовано 850 автомобилей, что на 39,7 % меньше по сравнению с первым месяцем прошлого года. Всего в ближневосточный регион клиентом было передано 1 040 автомобилей (снижение на 35,6 %).
Обзор мировых продаж за январь 2019 года по семействам моделей:
- Transporter: 14 800 автомобилей (рост на 39,4 %)
- Caddy: 12 950 автомобилей (рост на 0,1 %)
- Amarok: 6 500 автомобилей (снижение на 13,2 %)
- Crafter: 5 200 автомобилей (рост на 51,8 %)