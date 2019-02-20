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Москва, 20.02.2019

В Госдуме прокомментировали слова Макаревича об идиотах

«Expert Online» 2019

Елена Драпеко – первый заместитель комитета по культуре нижней палаты российского парламента – прокомментировала высказывание лидера музыкальной группы «Машина времени» Андрея Макаревича относительно того, что 80% населения Земли являются идиотами.

По словам депутата, это является личным мнением музыканта. При этом она подчеркнула, что Макаревича включили в состав Общественного совета при думском комитете, как раз для того, чтобы звучали различные точки зрения, передаёт РИА Новости.

«Хочу пояснить, что первое заседание нашего комитета было ознакомительным, – рассказала Драпеко. – Мы просто познакомили людей друг с другом».

Как объяснила депутат, Общественный не имеет полномочий принимать какие-либо решения решений. Он создан для того, чтобы все могли высказать и услышать разные позиции, которые есть в нашем обществе.

«Поэтому и состав у нас такой разношерстный. У нас есть и люди, которые поддерживают нынешнюю власть, а есть, кто терпеть эту власть не может. И это нормально. Он тем и хорош, что транслирует разномыслие в нашем обществе. Поэтому у нас не было возражений против того, что в состав комитета вошёл Андрей Макаревич», – подчеркнула Драпеко, добавив, что не надо из его слов об идиотах раздувать из мухи слона.

Ранее стало известно, что музыкант Андрей Макаревич, рассказывая о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы по культуре, признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.

Между тем он подчеркнул, что выступает против практики что-либо запрещать, кроме единственного запрета – «орать по телевизору».

Надо запретим орать одновременно нескольким выступающим. Это калечит психику людей. Простите меня, но 80% населения Земли — идиоты. На это нельзя обижаться, а надо просто принять как данность», — резюмировал Макаревич.

Позже он пояснил, что просто перефразировал известную цитату писателя Эдгара По, который имел в виду население всей планеты.

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