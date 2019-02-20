В Роскачестве рассказали, как выбрать подарок на День защитника Отечества

Эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) рассказали, как выбрать качественный подарок на День защитника Отечества.

При этом отмечается, что чаще всего мужчинам в этот день принято дарить носки и нижнее белье. Поэтому, при покупке этих товаров рекомендуется уделять особое внимание составу изделия, передаёт РИА Новости.

В частности, предпочтение следует отдавать продукции из натуральных материалов, таких, например, как хлопок.

Кроме того, рекомендуется избегать синтетических тканей, затрудняющих воздухообмен. Также обязательно следует обращать внимание на этикетку, где должна быть указана следующая информация: состав, размер, производитель и его контактная информация. При покупке нижнего белья предпочтение следует отдавать товару с высоким качеством пошива и равномерной строчкой.

Ещё один популярный подарок на День защитника Отечества — рубашка. При её покупке специалисты Роскачества советуют внимательно рассмотреть все срезы ткани, которые должны быть аккуратно обработаны. При этом важно, чтобы рубашка была симметрична со всех сторон.