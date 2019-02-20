В США появятся космические войска

Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент США Дональд Трамп одобрил формирование космического подразделения в составе военно-воздушных сил США. Американский лидер уже подписал соответствующую директиву, согласно которой на новое подразделение возлагается ответственность за военно-космическую сферу США.

Уточняется, в сферу деятельности новых войск войдет в том числе контроль над спутниковыми системами, а также датчиками отслеживания ракетных пусков.

Основная задача космических войск, как говорится в директиве, «обеспечение оперативных и устойчивых наступательных и оборонительных космических операций».

В ходе подписания документа Трамп дал понять присутствующим, что работы по созданию космических сил, являются для Пентагона приоритетной.

Ранее портал News.ru сообщал, что российские Воздушно-космические силы будут усилены в текущем году новыми поступлениями военной техники. Так военные получат на вооружение зенитный ракетный комплекс «Витязь», более десяти комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» и ракетных систем С-400.