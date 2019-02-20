Германия разрешит Huawei строить у себя 5G

Несмотря на больше похожие на приказы предупреждения Вашингтона об угрозе со стороны китайской компании Huawei, Берлин собирается разрешить ей создать сеть 5G на территории ФРГ.

На следующей неделе в Барселоне состоится международная конференция представителей мобильной индустрии MWC Barcelona. По мнению экспертов, на ней развернутся жаркие споры между американскими и европейскими провайдерами беспроводной мобильной связи. В центре споров будет китайская компания Huawei Technologies.

Группа CTIA, представляющая главных американских провайдеров мобильной связи, не согласна с европейскими коллегами в отношении угроз, которые несет сотрудничество с китайским телекоммуникационным гигантом. Лондонская компания GSMA посоветовала европейскими законодателям не запрещать продукцию Huawei в Старом Свете. CTIA считает, что это ошибочный вывод и что GSMA представляет взгляды не всех европейских провайдеров беспроводной связи.

Еще дальше решили пойти немцы. Несмотря на предупреждения США правительство ФРГ, сообщает Wall Street Journal, склоняется к тому, чтобы разрешить Huawei участвовать в создании инфраструктуры высокоскоростного интернета 5G. Решение в Берлине было принято после того, как расследование не нашло доказательств того, что китайская компания шпионила при помощи своего оборудования, в чем ее обвиняют в Америке. Это значит, что Huawei не представляет угрозу национальной безопасности, о чем, в частности, говорил на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс.

Вашингтон в свойственной себе манере безапелляционно заявил, что Huawei Technologies тесно связан с правительством КНР и при помощи своего оборудования, которое работает в подавляющем большинстве стран, собирает секретную информацию, которую затем передает властям. Однако ни расследование немецкого Федерального управления информационной безопасности (BSI), ни расследования ведомств других европейских стран, отвечающих за безопасность в киберпространстве, никаких доказательств шпионской деятельности Huawei не обнаружили.

Решение о сотрудничестве с Huawei Technologies пока еще, правда, предварительное. Оно принято несколькими профильными министерствами и должно быть утверждено сначала на заседании всего правительства, а затем еще и в бундестаге. Окончательное решение будет принято скорее всего в апреле. Можно представить, какое давление окажет Вашингтон на Берлин для того, чтобы убедить немцев не сотрудничать с китайским телекоммуникационным гигантом. Естественно, придется изрядно потрудиться непримиримому борцу с «Северным потоком 2», послу США в ФРГ Ричарду Гренеллу, который уже не раз обращал внимание «доверчивых» немцев на страсть китайских властей собирать информацию.

Не исключено, что единственное, чем придется довольствоваться США, так это изменениями, которые внесут в законы и которые ужесточат требования к изготовителям телекоммуникационного оборудования. При этом Huawei Technologies в поправках, естественно, даже не упоминается.

Администрация Дональда Трампа уже несколько месяцев в буквальном смысле этого слова выкручивает руки европейским союзникам и требует, чтобы те ни в коем случае не разрешали китайцам строить в Старом Свете 5G. Вашингтон также требует, чтобы европейцы заменили телекоммуникационное оборудование Huawei. Однако в Европе все неохотнее прислушиваются к доводам из-за океана, потому что запрет Huawei приведет не только к значительному отставанию в развитии 5G, но и его удорожанию. При этом европейцы, которые не испытывают к китайцам ни особой любви, ни особого доверия, говорят, что доказательств того, что Huawei использует свое оборудования для сбора секретной информации, нет.

Готова, похоже, продолжить сотрудничество с Huawei даже Великобритания, главный союзник США. Результаты расследования на туманном Альбионе еще не закончены, но уже и сейчас очевидно, что никаких доказательств шпионской деятельности Huawei Technologies не найдено.

Колеблются с запретом Huawei Technologies и в Восточной Европе. В этой части континента, которая уже не первый год почти во всем вопросам поддерживает Америку, боятся сердить Китай, инвестирующий большие средства в восточно-европейские экономики.

Для Германии сети 5G – вопрос чувствительный, потому что она отстает от многих европейских стран

«Мы упустили это (5G) в Германии,- объяснил один высокопоставленный немецкий чиновник, имени которого WSJ не приводит.- Нам нужен быстрый интернет. Причем, он нужен нам быстро и дешево».

Основатель Huawei Technologies, бывший военный инженер Жэнь Чжэнфэй сказал 18 февраля в интервью ВВС: «Американцам не сломить нас… Мир не может нас бросить, потому мы что опережаем остальных. Даже если они (США) убедят и другие страны временно не пользоваться нашим оборудованием, мы всегда можем немного снизить его выпуск… Америка не представляет весь мир. Она представляет только часть его».