Несмотря на антимигрантскую риторику власти восточноевропейских государств с удовольствием принимают рабочих мигрантов из Украины.

В президентских выборах на Украине будет участвовать рекордное число кандидатов – более четырех десятков. Кандидатов так много, что их трудно отличить друг от друга. Особенно бросается в глаза то, что ни один кандидат не знает, сколько украинцев сейчас живет на Украине. Причем, не знает не по причине наплевательского отношения к выборам и подготовки к ним, а потому что этого не знает, пожалуй, никто. Украинцы десятками тысяч уезжают в поисках работы и лучшей жизни и сосчитать численность населения Украины очень сложно, пишет Bloomberg.

Согласно последним данным по состоянию на декабрь 2018 года украинцев было 42177579 человек. По данным Государственной службы статистики Украины, в 2014-15 гг. численность населения резко сократилась, а вот в последние три года она стабилизировалась. Однако в действительности все наоборот. В январе-ноябре прошлого года согласно официальной статистике зафиксирован неизвестно откуда взявшийся небольшой рост численности населения, но ему просто неоткуда взяться. К тому же эти данные опровергают статистические данные соседних с Украиной стран, показывающая приток огромных масс украинцев. Особенно сильно количество выезжающих выросло после июня 2017 года, когда гражданам Украины разрешили ездить в страны Евросоюза без виз.

Последние данные Eurostat (за 2017 г.) подтверждают, что точность украинской официальной статистики, мягко говоря, оставляет сильно желать лучшего. Eurostat утверждает, что 662 тыс. граждан Украины получили в 2017 г. разрешение на жительство в ЕС. Укрстат же утверждает, что в тот год страну покинули лишь 430290 человек. Причем, речь идет, конечно, не об одном ЕС.

Большинство мигрантов с Украины направляются в Польшу – 585439 в 2017 г., по данным Eurostat. Украинцы также стали самыми многочисленными въезжающими национальностями в Венгрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Литве. По иронии судьбы, именно эти страны яростнее всего борются с мигрантами из стран Азии и Африки и с попытками Брюсселя пропорционально расселить их по всем членам Евросоюза.

Перечисленные выше страны также являются странами с наиболее многочисленной миграцией в богатые западноевропейские страны, в результате чего у них возник дефицит рабочей силы, который и ослабляют украинцы.

Польша упростила процедуру приема на работу иностранцев, позволяющую это делать лишь на основании Декларации о намерении предоставления работы иностранцу. В 2017 г. такие декларации заполнили 1,7 млн украинцев. Еще 200 тыс. получили разрешения на работу. Для того, чтобы не очень сильно нарушать европейские законы, в прошлом году правила приема на работу иностранцев в Польше немного ужесточили. В первой половине 2018 года было выпущено 820 тыс. деклараций, подавляющее большинство досталось украинцам.

Устройство на работу для украинцев упростили и в Чехии. Правительство удвоило квоту для работающих граждан Украины до 19,6 тыс. Украинцы уже вышли на первое место в Чехии среди легально проживающих иностранцев – 117 тыс. при населении самой Чехии в 10,5 млн человек.

Украинские диаспоры быстро растут и в балтийских странах. В Литве они – самая многочисленная группа иностранцев, в прошлом году их численность выросла на 55%. В прошлом году рекордный приток украинцев зафиксирован и в Эстонии.

Россия выдала 77 тыс. разрешений на жительство. Еще 81 тыс. украинцев стала российскими гражданами.

Не стоит забывать и о нелегальных рабочих с Украины.

Возможно, лучше всего судить о трудовой миграции украинцев по денежным переводам рабочих мигрантов домой. В прошлом году сумма этих денег выросла, по данным Всемирного банка, до 13,8% объема производства всей Украины. По сравнению с 2017 годом количество переводов в прошлом году выросло на 35%. Так что вероятнее всего сейчас за границей работает больше 5,9 млн человек, подсчитанных ООН.