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Культура
Москва, 20.02.2019

Зрителей фестиваля “Дикая Мята” ждет ночное шоу Faithless DJ Set

«Expert Online» 2019
  • Зрителей фестиваля “Дикая Мята” ждет ночное шоу Faithless DJ Set

Одним из хедлайнеров электронной ночной сцены фестиваля “Дикая мята”, который в этом году пройдет с 28 по 30 июня, станет проект Faithless DJ Set.

Это выступление, в рамках которого к нам приедет Sister Bliss – настоящий ветеран электронной сцены, создатель группы Faithless, – говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин. – она выдающийся музыкант и композитор, а в электронной музыке Sister Bliss, лично для меня, номер один. Ночная программа стартует на сцене Titana (одной из пяти сцен фестиваля) в 23-00 и продлится до 3-х часов ночи 28 и 29 июня. Также на этой сцене состоится специальный концерт Дельфина".

Всего в ночной программе состоятся выступления около восьми топовых артистов, полная программа электронной сцены будет объявлена позже.

Диджейский дебют британки Sister Bliss состоялся в 1987 году в Лондоне, где она  познакомилась с продюсером Rollo, вместе с которым и создала группу Faithless. За свою историю Faithless выпустили шесть студийных альбомов, успев стать одной из ведущих трип-хоп формаций Европы и мира. В 2011 году группа взяла бессрочный отпуск.

Также сегодня поступили в продажу семейные билеты двух категорий: “2 взрослых + 1 ребенок” стоит 9 000 рублей (экономия составляет 1 000 рублей) и “2 взрослых + 2 ребенка” стоимостью 10 000 рублей (экономия составляет 2 000 рублей).

«Три дня музыки, любви и свободы» – так звучит слоган фестиваля, который пройдет в конце июня в 140 километрах от Москвы. “Дикая Мята” зарекомендовала себя, как один из самых комфортных и хорошо организованных опен–эйров страны. В этом году в лайнапе уже заявлены звезды, чьи имена не покидают мировые чарты и отечественные хит-парады: «Мумий Тролль», Primal Scream, Баста, «Дельфин», James Leg, Монеточка, Dubioza Kolektiv, Нейромонах Феофан, Lola Marsh, «кАчевники», «Комсомольск», Vurro, Анна Пингина, The Blind Suns, Junkyard Storytellaz, Caleb Hawley и Messer Chups. Еженедельно программа фестиваля дополняется двумя новыми именами.

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Организаторы продумали все детали для комфортного отдыха гостей. На территории «Дикой Мяты» расположен оборудованный всем необходимым кэмпинг: бесплатные горячий душ, фонтанчики с питьевой водой, мачты освещения, современный информационный центр, где можно вызвать такси, получить расписание транспорта и заказать экскурсии. Работает более 50 ресторанов, фестивальный кинотеатр, лекторий, и ярмарка с дизайнерской одеждой и украшениями. Также рядом с территорией фестиваля есть коттеджи, гостиницы, дома отдыха, номера в которых можно забронировать на сайте фестиваля.

Где: Алексинский р-н, Бунырево (140 км от Москвы)

Когда: с 28 по 30 июня 2019

https://mintmusic.ru/festival/about/

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