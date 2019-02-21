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Москва, 21.02.2019

Борьба за нефть в Ливии выходит на финишную прямую

«Expert Online» 2019
  • Борьба за нефть в Ливии выходит на финишную прямую
AP/TASS

Перевес в ливийском конфликте все больше склоняется на сторону Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия

Ливийская национальная армия (LNA) маршала Халифы Хафтара передала крупнейшее в стране нефтяное месторождение Шарара, дающее 315 тыс. бар./сутки, военизированной организации «Охрана нефтяных объектов» (PFG). Штаб-квартира нефтяной компании NOC располагается в Триполи, который в свою очередь контролируется поддерживаемым Западом и ООН Правительством национального единства (GNA). Тем не менее, почти все месторождения нефти и газа в Ливии находятся под контролем Хафтара.

Ситуация в Ливии уже без малого десять лет в центре внимания мировой общественности. Больше всего она волнует в силу географических причин Европу. Отношения между правительством в Триполи и восточными властями, которые поддерживает Хафтар, находятся на таком низком уровне, что можно смело прогнозировать, что политический и военный конфликт в Ливии едва ли закончится в ближайшем будущем. Для того, чтобы лишить триполийское правительство источника доходов, армия Хафтара взяла под контроль все крупные нефтяные и газовые месторождения Ливии.

Угроза продвижения Хафтара как на запад, так и на юг для уничтожения оппозиции и террористов высока. От решительных действий и наступления на Триполи его пока удерживают только зарубежные союзники правительства которое сидит  Триполи. Посол ООН в Ливии Гассан Салям открыто заявил на встрече со спикером Восточного ливийского парламента, что необходимо искать выход из тупика.

Пока представитель ООН встречался с Салехом, Хафтар встретился в Риме с итальянскими официальными лицами для того, чтобы убедить Италию поддержать его действия. Несмотря на поддержку США, ООН и ряда европейских стран перевес в борьбе между Хафтаром и правительством национального единства явно на стороне первого. Представитель Хафтара Ахмед аль-Мисмари недавно заявил о серьезном кризисе GNA. Командиры LNA, подчиняющиеся Хафтару, заявили о скором освобождении Триполи.

Аналитики считают, что наступление Хафтара на юг под предлогом вытеснения иностранных наемников и террористов, будет прелюдией последующего за ним наступления на Триполи. Вспышка военных действий окончательно поставит крест на идее проведения выборов, с которой продолжают носиться в ООН.

Остроту и запутанность ливийскому конфликту придает участие в нем иностранных государств. Турция и Катар, например, усилили поддержку милиций. Хафтар усиливает свои позиции благодаря открытой поддержке Египта, России и ОАЭ. Ходят очень сильные слухи об участии египетских военных в операциях на территории Ливии, хотя документальных доказательств этого нет.

Очевидно, что Халифа Хафтар может рассчитывать на полную военную поддержку Каира и Абу-Даби. Египет и Эмираты видят в нем надежный оплот от Братьев Мусульман, которые воюют на стороне GNA. Египет и ОАЭ хотят избавить Ливию от влияния Турции и Катара, которые с 2011 года поддерживают Братьев Мусульман. Коалиция Хафтара сумела не только взять под контроль большую часть территории Ливии, но и заключила военный союз с Каиром, Абу-Даби, Москвой и даже Римом. С такой поддержкой мечты маршала о захвате и западной части страны вполне могут стать реальностью.  Египетские нефтегазовые компании уже делят ливийский «пирог», хотя до окончания конфликта еще далеко.

Интересы Москвы в Ливии менее четкие по сравнению с Египтом. Достаточно напомнить, что Россия до сих пор поддерживает хорошие отношения не только с Халифой Хафтаром, но и с GNA и Сарраджем.

На данном этапе маршалу Хафтару не нужны ни конференция по ливийскому примирению ни общенациональные выборы. Его текущая стратегия ясна: постепенно избавляться от противников, по возможности, по одному. Одновременно с этим он поставил целью взять под полный контроль главный источник доходов в Ливии – месторождения нефти и газа. Очевидное военное и финансовое бессилие GNA может спровоцировать маршала на нанесение решающего удара. Большинство арабских стран, за исключением Катара, поддерживает его или готово поддержать. Египет и Россия, считает Oil Price, многое выиграют, если во главе Ливии вновь окажется диктатор. Каир заинтересован в инвестициях и безопасности, которую гарантирует только стабильная соседка. Москву же интересует возобновление доступа в ливийские порты, что будет способствовать дальнейшему укреплению российских позиций в Средиземном море.

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