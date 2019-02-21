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Москва, 21.02.2019

CITROËN C5 AIRCROSS С ПОДВЕСКОЙ НОВОГО ТИПА СКОРО В РОССИИ!

«Expert Online» 2019
  • CITROËN C5 AIRCROSS С ПОДВЕСКОЙ НОВОГО ТИПА СКОРО В РОССИИ!
из архива пресс-службы

Во втором квартале 2019 года в России начнутся продажи первого автомобиля в линейке Citroёn, оснащённого подвеской нового типа «Progressive Hydraulic Cushions®» с гидравлическими ограничителями хода.

Этой весной на российских дорогах появится яркий кроссовер с ярким внешним дизайном, выразительной и узнаваемой передней частью, и оригинальными накладками Airbump®. Возможности оформления внешнего дизайна можно расширить за счет 30-ти цветовых комбинаций экстерьера, семи цветов кузова, двухцветной крыши, трёх пакетов Сolor Packs, включающих цветные вставки в переднем бампере, защитных элементах Airbump® в нижней части передних дверей и рейлингах на крыше. Автомобиль предлагается с четырьмя вариантами отделки интерьера.

ГЛАВНОЕ - КОМФОРТ

Яркий и технологичный Citroёn C5 Aircross создан в соответствии с программой «Citroën Advanced Comfort®», которая подразумевает удобство для всех пассажиров. Инновации, применяемые в автомобиле, призваны обеспечить его в любых условиях. 

Новая подвеска Progressive Hydraulic Cushions®, гарантирует прекрасную плавность хода, особенно на дорогах с плохим покрытием, а инновационные сиденья повышенной комфортности с «умным» наполнителем, повторяют изгибы тела и позволят избежать усталости даже от многочасовых поездок. Передние сиденья, наряду с обогревом, могут оснащаться системой многоточечного массажа с 8-ю пневматическими камерами, расположенными в спинках сидений. Водитель и пассажир переднего сиденья могут пользоваться пятью программами массажа поясничного отдела, спины и плечевой зоны.

Просторный салон, три отдельных складывающихся задних сиденья с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинок, объём багажного отделения 720 л. делают Citroёn C5 Aircross функциональным и удобным для ежедневной эксплуатации.

Кроссовер оборудован беспроводным зарядным устройством для смартфона и системой ConnectedCAM Citroën®, которая включает в себя ­HD-камеру с углом обзора 120 градусов, интегрированную вкрепление салонного зерка­ла заднего вида с ­GPS-модулем и встроенной памятью на 16 Гб. При ее использовании, можно выкладывать в соцсети фотографии или 20-секундные видеоролики, не выходя измашины. По функционалу она представляет собой полноценный видеорегистратор. Камера запускается автоматически вместе с двигателем, с помощью приложения Citroen Connected Cam съемку можноскачать на смартфон, а в случае аварии в памяти сохраняется видео, записанное за полминуты до удара и минуту спустя.

….. И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Спокойствие и безопасность за рулём обеспечат системы помощи при вождении, повышающие общее ощущение комфорта:

  • Активное экстренное торможение (Active Safety Brake)
  • Активная система помощи удержания автомобиля в полосе движения
  • Предупреждение о возможном столкновении (Collision Risk Alert)
  • Coffee Break Alert
  • Система распознавания дорожных знаков об ограничении скорости c индикацией рекомендуемой скорости
  • Система бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя (Keyless Entry and Start)
  • Электрический стояночный тормоз
  • Камера заднего вида Top Rear Vision 180°
  • Электропривод двери багажного отделения
  • Активная система мониторинга слепых зон

Системы, облегчающие повседневное вождение независимо от условий 

  • Система Grip Control с функцией Hill Assist Descent Control 
  • Система помощи при трогании на уклоне Hill Start Assist
  • Светодиодные фары головного света Full LED
  • Система стабилизации движения прицепа

7 КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СВЯЗИ

C5 Aircross предлагает своим пассажирам высокотехнологичные интуитивные системы, которые позволяют постоянно оставаться на связи, общаться и использовать интернет:

  • 8-дюймовый ёмкостной дисплей
  • Функция отображения экрана телефона (Mirror Screen)
  • Навигационная система с 3D картами, c функцией распознавания голоса
  • Система экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС"
  • Беспроводное зарядное устройство для смартфона
  • ConnectedCAM Citroën® 
  • Цифровая панель приборов с 12,3" дисплеем

Автомобиль производится на заводе в Ренн-ла-Жанэ (Франция).

Линейка двигателей для России, а также комплектации и цены будут объявлены позже. 

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