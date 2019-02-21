Курс доллара: крупные игроки подняли рубль

На Московскую биржу пришли крупные продавцы валюты, которые подняли курс до двухнедельного максимума – отметки 65,47 рубля за доллар. Продажи долларов, рассказывает портал Finanz, начались ближе к вечеру среды, около 16.00 мск - с открытием американских бирж. Уже в 16.15 мск общий объем заявок на продажу долларов с расчетом «завтра» подскочил в 1,5 раза - с 114 до 183,7 млн долларов.

Аналогичным образом проходили торги во вторник, когда с 17.30 до 20.15 мск доллар упал почти на 50 копеек, и в четверг, 15 февраля: около 17.00 объем суммарный заявок на продажу резко вырос (с 100 до 150 млн долларов), после чего к вечерней сессии рубль подорожал на 30 копеек. В результате за пять торговых дня курс доллара снизился на 1,5 рубля - в четверг 14 февраля он превышал 67 рублей. Евро подешевел на 1,3 рубля - на пике санкционной паники он стоил 75,7 рубля, а 23.13 мск среды - 74,46 рубля.

Основную поддержку рублю оказывают дорогая нефть, налоговый период, а также ослабление санкционной риторики, указывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Нефть торгуется вблизи максимальных отметок 2019 года благодаря сокращению объемов добычи странами ОПЕК+ и вводу американских санкций против Ирана и Венесуэлы.

Тем не менее, замедление роста мировой экономики и увеличение буровой активности в США ограничивают потенциал дальнейшего укрепления. Согласно вчерашним данным Американского института нефти, запасы в стране увеличились на 1,3 млн баррелей до 448,5 млн баррелей. В том случае, если сегодняшние данные от американского Информационного Агентства энергетики (EIA) также окажутся негативными, то положительная динамика на нефтяном рынке может окончательно сойти на нет.

По всей видимости, говорит Мащенко, отечественные экспортеры предпочитали не конвертировать валютную выручку, рассчитывая на более привлекательный обменный курс. Однако им предстоит выплатить НДПИ и налог на прибыль уже на следующей неделе, а значит, в скором времени их активность должна увеличиться, что окажет поддержку рублю и нивелирует негативный эффект от операций ЦБ РФ и разворота на нефтяном рынке.

Таким образом, в ближайшее время можно ожидать дальнейшего движения курса до уровня 65.20 рублей за доллар, прогнозируют в eToro. При этом, очередное возвращение санкционной тематики перечеркнет все усилия российской валюты, стоимость которой вполне может вновь рухнуть до отметки в 67 рублей за доллар.

В самом деле, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, очаровываться временным укреплением рубля не стоит: вспомните внезапные девальвации 1998, 2008, 2014, и то ощущение безысходности, которое возникает, когда на ваших глазах ваши сбережения уполовиниваются или даже в 2,5 раза обесцениваются на пике падения курса рубля.

Стратегия при укреплении курса рубля может быть только одна — покупка валюты. Собственно, указывает аналитик, можно предположить, что текущее движение доллара вниз — это попытка нескольких маркетмейкеров организовать себе возможность сделать то же самое: пополнить портфели долларом по 65 - 65.5 рублей, чтобы весной наблюдать, как он движется к 70 рублям и выше.

При этом про санкционную риторику западных стран все как будто на время забыли, но это выглядит скорее как умелое управление инфоповодами. Тем не менее, обращает внимание Алексей Антонов, санкции никуда не делись, Калви находится под стражей, а значит, западные партнеры находятся в даже еще более конфликтном настроении, чем после инцидента в Керченском проливе. И все эти события в их сознании продолжают копиться, а лоббисты продолжают продвигать антироссийские идеи в европейском парламенте и в Конгрессе США.

Оживление ситуации на рынке нефти, уверены в «Алор Брокер», ненадолго: можно ожидать новостей о разногласиях в OPEC и падения цены обратно к 60 долларам. США с Китаем находятся в преддверии торговой войны, и этим самым они запустили цепную реакцию распада торговых союзов во всем мире, и этой реакцией они больше не управляют.