Социальный фактор экономического развития

По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, социальные инициативы президента позитивно скажутся на ситуации в экономике, причем необходимые на реализацию этих мер расходы уже просчитаны. При этом, по некоторым оценкам, на выполнение новых обещаний Владимира Путина правительству потребуется порядка 120 млрд рублей ежегодно – по крайней мере такую оценку дал глава Минфина Антон Силуанов.

"Все эти инициативы просчитаны, они уже будут учтены в бюджете этого года и на следующий год. Очень важно, что президент объявил ряд системных инициатив, связанных с регулированием, с контролем и надзором, с большим количеством нормативных актов, которые действуют уже длительный период времени. Это то, чем сейчас уже занимается правительство, и активно мы будем делать в ближайшие два года", - передает агентство ТАСС слова Орешкина.

По словам министра, меры социального характера окажут позитивное влияние на темпы развития экономики страны. "Все социальные предложения только социальными называть нельзя, они носят характер социально экономический, потому что вопрос бедности и неравенства доходов - это факторы, которые ограничивают экономический рост. Поэтому те меры, которые были озвучены по поддержке семей с детьми, ипотеке и целый ряд других факторов будут позитивно сказываться на экономической ситуации", - сказал глава Минэкономразвития.

В свою очередь, Антон Силуанов отметил, что правительство будет изыскивать ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом, «в ходе исполнения бюджета». «Уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения были финансово обеспечены», — указал глава Минфина.

Послание президента в 2019 году затронуло важные социальные проблемы, без решения которых невозможно говорить об увеличении уровня жизни населения, социальной стабильности и в целом о хорошей динамике экономического роста страны, отмечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, к.ю.н. Наталья Залюбовская. При этом по сравнению с прошлогодним оно уже не является общеполитической установкой, а отличается конкретикой как по целям, так и по срокам достижения результатов и исполнителям.

К сожалению, указывает эксперт, поручения президента исполняются не так эффективно, как нам всем этого бы хотелось. Нередко профильные министерства и органы исполнительной власти просят продлить срок реализации той или иной программы в силу сложности задач, требующих проработки или дополнительных источников финансирования. Кстати, добавляет Наталья Залюбовская, если ранее финансирование таких проектов производилось за счет специальных резервов, в этом году реализация поручений затронет и уже утвержденный бюджет. При этом предполагается, что реализация части задач должна повлиять на ускорение экономического роста, что в перспективе позволит определить дополнительный ресурс финансирования.

Пенсионеры, льготники и молодые семьи - несложно заметить, что основными бенефициарами заявленных накануне президентом мер поддержки в очередной раз выступает наиболее активный электорат, отмечает, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. И если первые две категории можно назвать энерционными, то есть голосующими за партию власти по привычке или по долгу службы, то третья по большей части состоит из людей нового поколения, с новыми более прогрессивными взглядами, это молодежь, вчерашние студенты и школьники, большая часть жизни которых прошла в период правления Владимира Путина. И в этой среде, что отлично понимают и в администрации, и в правительстве, поддержка действующей власти находится на низком уровне.

Сейчас достаточно сложно скрывать рост уровня социальной напряженности, полагает эксперт. Согласно данными ВЦИОМ, работу правительства и лично Дмитрия Медведева поддерживают 39,5% и 35% респондентов соответственно. Это критически низкий уровень поддержки для действующей власти, ставший результатом проведения крайне непопулярных в обществе реформ, в частности в сфере пенсионного обеспечения, а также фискальной политики (ужесточение налогового администрирование, попытки обложить налогами самозанятых, постоянное повышение акцизов и ставки НДС). Кроме того, население недовольно высокими темпами инфляции, медленно растущими зарплатами, крайне вялой реализацией майских указов в сфере повышения дохода бюджетников, ростом потребительских цен, тарифов ЖКУ, стоимости топлива и откровенной слабостью рубля. Все озвученные меры поддержки направлены в первую очередь на электорат, который, как и в России, так и во всем мире, формируется отнюдь не за счет по большей части аполитичного среднего класса, а за счет бюджетников, молодежи и пенсионеров. И те 100-120 млрд рублей в год, в которые уже оценил реализацию предложенных мер господин Силуанов, будут искать у бизнеса и среднего класса, уверен эксперт. Поскольку в текущих условиях получить дополнительные средства можно по большей части только за счет ужесточения фискальной политики путем повышения налогового бремени, взыскания недоимок и доначисления платежей.