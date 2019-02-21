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Москва, 21.02.2019

Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

«Expert Online» 2019

Татьяна Бакальчук – владелица интернет-магазина модной одежды, обуви и продуктов питания WildBerries – стала второй женщиной-миллиардером в РФ.

Согласно информации журнала Forbes, по итогам 2018 года она заработала более 1 млрд долл., суступив по этому показателю только Елене Батуриной – супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

При этом магазин, который она основала ещё в 2004 году вместе со своим мужем Владиславом, стал четвёртым в рейтинге самых дорогих компаний Рунета. Как подчёркивают эксперты Forbes, WildBerries – компания закрытая, поэтому её стоимость оценивалась исключительно на данных об объёме продаж и прибыли за прошедший год.

Наша справка

Wildberries – российский международный интернет-магазин одежды, обуви, товаров для дома и продуктов питания.

Работает в России, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук. Крупнейший интернет-магазин РФ по итогам 2016, 2017 и 2018 годов. Ежемесячно интернет-магазин WildBerries посещают около 60 млн человек.

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