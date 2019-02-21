ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Мир
Москва, 21.02.2019

Багдад не намерен соблюдать американские санкции против Ирана

«Expert Online» 2019
  • Багдад не намерен соблюдать американские санкции против Ирана
AP/TASS

В Багдаде сейчас заканчиваются переговоры между представителями иранского и иракского Центробанков. Представительная делегация Central Bank Iran приехалf в иракскую столицу уговаривать коллег переходить во взаимных расчетах на евро. Сам факт таких переговоров свидетельствует о неизменности позиции Ирака, который не намерен в угоду Вашингтону отказываться от торговли с соседом.

«Большая делегация приехала из иранского центрального банка,- рассказал советник премьер-министра Ирака Абдулкарим Хашим Мустафа.- Обсуждается идея перехода во взаимных расчетах с доллара на евро. Есть и другие предложения: расплачиваться иракскими динарами или нефтью».

Несмотря на то, что американские санкции в отношении Ирана действуют уже четыре месяца, Иран продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Ирака. Объем торговли между странами вплотную приблизился к 12 млрд долларов.

В первую очередь Багдад, испытывающий острую нехватку электроэнергии, покупает у Тегерана природный газ. Сейчас иранский газ идет по 270-километровому газопроводу в столичный пригород Садр и на электростанцию аль-Мансурия. Кроме этого, Иран поставляет газ в Басру по отдельному газопроводу.

9 февраля спикер иракского парламента Мухаммед аль-Халбуси заявил, кстати, не первый раз, что Багдад возражает против антииранских санкций США и вообще против политики введения санкций, которую так любят в Вашингтоне. Он также призвал к улучшению отношений между соседями во всех сферах и отраслях.

«Это американские санкции,- объяснил Абдулкарим Мустафа,- и у нас есть право защищать наши национальные интересы. Мы всегда им (американцам) говорим: Мы ваши друзья, но мы не поддерживаем вашу политику в регионе. Американцы хорошо это знают. Это для них не новость».

Правительство Аделя Абдула Махди отвергает требования Вашингтона разорвать отношения с ИРИ в энергетической сфере. Твердая позиция Багдада по вопросу санкций добавляет напряженности в отношениях между США и Ираком. В Ираке недовольны не только постоянными требованиями Вашингтона разорвать с Ираном все связи, но и недавним заявлением Дональда Трампа о том, что в отличие от Сирии американские войска останутся в Ираке «навсегда» для того, чтобы присматривать за Тегераном. Здесь следует напомнить, что после вторжения в Ирак в 2003 году американских войск Багдад и Тегеран, кстати, воевавшие в конце 20 века, стали союзниками. Конечно, немалую роль в примирении сыграло то обстоятельство, что соседи являются преимущественно шиитскими странами.

В Багдаде все же надеются, что президент Трамп по своему обыкновению передумает и отменит свое решение о бессрочном пребывании американских войск в Ираке.

«Когда Ирак попросит Америку вывести войска, они их выведут, как делали уже раньше,- считает советник Мустафа.- По мере ослабления террористической угрозы США ограничат свое военное присутствие в Ираке».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
      У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
    2. Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
      Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
    3. В Нидерландах закончилась целая эпоха – газовая
      Впервые за полвека – с 1963 года, когда началась разработка крупнейшего на континенте газового месторождения - в Гронингене, закупки газа королевством превысили его продажи.