Багдад не намерен соблюдать американские санкции против Ирана

В Багдаде сейчас заканчиваются переговоры между представителями иранского и иракского Центробанков. Представительная делегация Central Bank Iran приехалf в иракскую столицу уговаривать коллег переходить во взаимных расчетах на евро. Сам факт таких переговоров свидетельствует о неизменности позиции Ирака, который не намерен в угоду Вашингтону отказываться от торговли с соседом.

«Большая делегация приехала из иранского центрального банка,- рассказал советник премьер-министра Ирака Абдулкарим Хашим Мустафа.- Обсуждается идея перехода во взаимных расчетах с доллара на евро. Есть и другие предложения: расплачиваться иракскими динарами или нефтью».

Несмотря на то, что американские санкции в отношении Ирана действуют уже четыре месяца, Иран продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Ирака. Объем торговли между странами вплотную приблизился к 12 млрд долларов.

В первую очередь Багдад, испытывающий острую нехватку электроэнергии, покупает у Тегерана природный газ. Сейчас иранский газ идет по 270-километровому газопроводу в столичный пригород Садр и на электростанцию аль-Мансурия. Кроме этого, Иран поставляет газ в Басру по отдельному газопроводу.

9 февраля спикер иракского парламента Мухаммед аль-Халбуси заявил, кстати, не первый раз, что Багдад возражает против антииранских санкций США и вообще против политики введения санкций, которую так любят в Вашингтоне. Он также призвал к улучшению отношений между соседями во всех сферах и отраслях.

«Это американские санкции,- объяснил Абдулкарим Мустафа,- и у нас есть право защищать наши национальные интересы. Мы всегда им (американцам) говорим: Мы ваши друзья, но мы не поддерживаем вашу политику в регионе. Американцы хорошо это знают. Это для них не новость».

Правительство Аделя Абдула Махди отвергает требования Вашингтона разорвать отношения с ИРИ в энергетической сфере. Твердая позиция Багдада по вопросу санкций добавляет напряженности в отношениях между США и Ираком. В Ираке недовольны не только постоянными требованиями Вашингтона разорвать с Ираном все связи, но и недавним заявлением Дональда Трампа о том, что в отличие от Сирии американские войска останутся в Ираке «навсегда» для того, чтобы присматривать за Тегераном. Здесь следует напомнить, что после вторжения в Ирак в 2003 году американских войск Багдад и Тегеран, кстати, воевавшие в конце 20 века, стали союзниками. Конечно, немалую роль в примирении сыграло то обстоятельство, что соседи являются преимущественно шиитскими странами.

В Багдаде все же надеются, что президент Трамп по своему обыкновению передумает и отменит свое решение о бессрочном пребывании американских войск в Ираке.

«Когда Ирак попросит Америку вывести войска, они их выведут, как делали уже раньше,- считает советник Мустафа.- По мере ослабления террористической угрозы США ограничат свое военное присутствие в Ираке».