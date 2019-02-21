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Москва, 21.02.2019

Названа основная причина смертности российских мужчин

«Expert Online» 2019

Эксперты Федеральной службы государственной статистики (Росстата) назвали основные причина смертности среди российских мужчин трудоспособного возраста.

На первом месте в этой печальной статистке смерть от болезней, связанных с проблемами в системе кровообращения. 

В частности, по итогам 2017 года от инфаркта миокарда, инсульта и других болезней кровообращения умерли 102 тыс. граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 59 лет, передаёт RT

На втором месте – смерть от внешних причин (несчастные случаи, нападения и ДТП). В результате этого погибли 86,9 тыс. мужчин.

Третья причина – онкологические заболевания. От рака в 2017 году скончались 42 тыс. мужчин-россиян.

Среди других распространённых причин смертности сильной половины населения России: болезни органов дыхания и пищеварения, а также инфекционные и паразитарные болезни.

Всего же за 2017 года в РФ скончались 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста.

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