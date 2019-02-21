Новая гоночная серия Middle East открывает сезон Lamborghini Super Trofeo 2019

Сант-Агата-Болоньезе, 14 февраля 2019 года — Третий год подряд компания из Сант-Агата-Болоньезе открывает Lamborghini Super Trofeo серией гонок Middle East.

В этом году 11-й чемпионат отличается новым форматом и рекордной посещаемостью. На стартовую линию двух этапов (каждый этап включает в себя по 3 гонки) выйдут 20 суперкаров Huracán Super Trofeo Evo. Более того, победители в каждом классе впервые автоматически попадут в World Final, который пройдет 26 и 27 октября на трассе Херес-де-ла-Фронтера, Испания.

Сезон начнется с двух квалификационных заездов на Автодроме Дубай в пятницу утром 15 февраля. Первая гонка состоится в 14:35 по местному времени и продлится 50 минут. На субботу запланированы еще две гонки: одна из них утром и затем дневной заезд.

Аналогичный формат предусмотрен и для второго этапа в Абу-Даби. Он пройдет на впечатляющей трассе Яс Марина, где состоялся финальный этап гран-при «Формулы 1» сезона 2009 года. В трех гонках 22 и 23 февраля определятся новые победители в четырех классах (Pro, Pro-Am, Am и Lamborghini Cup), которые впервые автоматически выйдут в мировой финал.

Серия Lamborghini Super Trofeo. Календарь на 2019 год

Ближний Восток

Этап 1: Дубай – 15–16 февраля

Этап 2: Абу-Даби – 22–23 февраля

Европа

Этап 1: Сильверстоун – 11–12 мая*

Этап 2: Мизано – 29–30 июня*

Этап 3: Зандворт –13–14 июля*

Этап 4: Спа-Франкоршам – 26–27 июля*

Этап 5: Нюрбургринг – 31 августа – 1 сентября*

Этап 6: Херес-де-ла-Фронтера – 25–27 октября

* вместе с этапами серии Blancpain GT World Challenge Europe

Азия

Этап 1: Сепанг – 6–7 апреля

Этап 2: Сузука – 22–23 июня

Этап 3: Фудзи Спидвей – 6–7 июля

Этап 4: Йонам – 4–5 августа

Этап 5: Шанхай – 31 августа – 1 сентября

Этап 6: Херес-де-ла-Фронтера – 25–27 октября

Северная Америка

Этап 1: Барбер Моторспорт Парк – 6–7 апреля

Этап 2: Уоткинс-Глен – 28–29 июня

Этап 3: Роад Америка – 3–4 августа

Этап 4: Международный автодром Вирджиния – 24–25 августа

Этап 5: Лагуна Сека – 14–15 сентября

Этап 6: Херес-де-ла-Фронтера – 25–27 октября

World Final Херес-де-ла-Фронтера – 25–27 октября