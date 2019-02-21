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Москва, 21.02.2019

Какие подарки мечтают получить мужчины к 23 февраля и что им подарят на самом деле

«Expert Online» 2019
  • Какие подарки мечтают получить мужчины к 23 февраля и что им подарят на самом деле
Максим Григорьев/ТАСС

В этом году число женщин, планирующих поздравить представителей сильного пола с 23 февраля, выросло на 13 процентных пунктов — до 93%. При этом активнее всего это будут делать девушки в возрасте от 25 до 35 лет. Подавляющая часть женщин выделила на подарок не более тысячи рублей, сообшает ПРАЙМ со ссылкой на исследование сервиса для размещения объявлений Avito.

Согласно исследованию, мужчины мечтают получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или автомобиль, однако получат средства ухода за телом, одежду, обувь и подарочные сертификаты

"Большинство мужчин получит на День защитника Отечества средства для ухода за телом (25%), чуть меньше — одежду и обувь (23%). Следом идут подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), а также носки (14%). А вот одному проценту мужчин достанется автомобиль. Столько же счастливчиков обзаведутся домашними животными", — говорится в исследовании.

Сами мужчины хотели бы получить в подарок гаджет (26%), часы (25%), автомобиль (22%) и товары для спорта (20%). При этом только 17% обрадуются дезодоранту и лишь 8% — носкам и нижнему белью, отметили в Avito.

В некоторых случаях ожидание и реальность все же совпадают: в обоих рейтингах фигурируют товары для спорта, алкоголь, книги и животные. В прошлом году большинство мужчин получили в подарок дезодорант и пену для бритья (43%), носки (23%), одежду и обувь (13%).

Также есть и оригинальные варианты подарков. Среди них: "букет из вобл", "что-то для авто", "парфюм", "полет в Дубай", "перфоратор", "сладости", "мангал", "билет на концерт, в театр" и "костюм для рыбалки".

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