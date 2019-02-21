ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 21.02.2019

Прогноз погоды на выходные от Гисметео: ожидается сильный ветер и гололедица

«Expert Online» 2019

Синоптики Гисметео озвучили прогноз погоды на ближайшие выходные в Москве.

По данным метеорологов, циклон, который накануне вечером с ветром и снегом ворвался в столицу, будет оказывать серьёзное влияние на температурные показатели в предстоящий уикенд.

В частности, вечером в пятницу вполне комфортную для конца февраля погоду испортит холодный арктический фронт. Так, ближе к полуночи на фоне высокой влажности (около 85%), повышенного атмосферного давления (755 мм рт. ст.) и порывистого ветра (18 метров в секунду) – понижение температуры до минус 5-8 станет очень чувствительным.

Ещё ниже упадут температурные показатели в ночь на субботу, 23 февраля. Метеорологи прогнозируют минус 12-14 и снег.

В дневные часы станет немного теплее – минус 6-8. Но промозглый ветер и всё та же высокая влажность не позволят любителям прогулок на свежем воздухе в полной мере насладиться своим хобби.

К тому же синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, которая доставит неудобства, как автомобилистам, так и пешеходам.

Также ветрено и скользко будет в последний выходной день календарной зимы-2019. Прогноз погоды на воскресенье, 24 февраля такой: минус 1, небольшой снег, порывы ветра до 15 метров в секунду, облачность и высокое атмосферное давление (768 мм. рт. ст.). 

23 февраля Православная церковь чтит память монаха Прохора Лебедника, а народные приметы предвещают скорое наступление весны – «Пришёл Прохор – во двор весна заглянула».

Считалось, что даже если на Прохора ударил сильный мороз, март всё равно будет тёплым и солнечным; ясный месяц ярко светит – весь май будут дожди; выпал снег на Прохора – жди жаркое лето.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
      У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
    2. В Нидерландах закончилась целая эпоха – газовая
      Впервые за полвека – с 1963 года, когда началась разработка крупнейшего на континенте газового месторождения - в Гронингене, закупки газа королевством превысили его продажи.
    3. Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
      Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США