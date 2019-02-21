Прогноз погоды на выходные от Гисметео: ожидается сильный ветер и гололедица

Синоптики Гисметео озвучили прогноз погоды на ближайшие выходные в Москве.

По данным метеорологов, циклон, который накануне вечером с ветром и снегом ворвался в столицу, будет оказывать серьёзное влияние на температурные показатели в предстоящий уикенд.

В частности, вечером в пятницу вполне комфортную для конца февраля погоду испортит холодный арктический фронт. Так, ближе к полуночи на фоне высокой влажности (около 85%), повышенного атмосферного давления (755 мм рт. ст.) и порывистого ветра (18 метров в секунду) – понижение температуры до минус 5-8 станет очень чувствительным.

Ещё ниже упадут температурные показатели в ночь на субботу, 23 февраля. Метеорологи прогнозируют минус 12-14 и снег.

В дневные часы станет немного теплее – минус 6-8. Но промозглый ветер и всё та же высокая влажность не позволят любителям прогулок на свежем воздухе в полной мере насладиться своим хобби.

К тому же синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, которая доставит неудобства, как автомобилистам, так и пешеходам.

Также ветрено и скользко будет в последний выходной день календарной зимы-2019. Прогноз погоды на воскресенье, 24 февраля такой: минус 1, небольшой снег, порывы ветра до 15 метров в секунду, облачность и высокое атмосферное давление (768 мм. рт. ст.).

23 февраля Православная церковь чтит память монаха Прохора Лебедника, а народные приметы предвещают скорое наступление весны – «Пришёл Прохор – во двор весна заглянула».

Считалось, что даже если на Прохора ударил сильный мороз, март всё равно будет тёплым и солнечным; ясный месяц ярко светит – весь май будут дожди; выпал снег на Прохора – жди жаркое лето.