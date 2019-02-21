Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молочных продуктов в РФ

Крупнейшие торговые сети РФ предупредили Минэкономразвития о возможных перебоях с поставками молочных продуктов, в том числе молока, сыра, масла, сметаны и творога.

Как считают ретейлеры, проблемы могут возникнуть из-за новых правил сертификации, которые начнут действовать в РФ с 1 июля 2019 года, пишет газета «Известия».

По данным издания, свои опасения Ассоциация компаний розничной торговли, в которую входят «Дикси», «Ашан», «Перекрёсток» и «Пятерочка», озвучили в письме, направленнном в Минэкономразвития.

В послании отмечается, что Минсельхоз предлагает изменить регулирования слишком быстро, без поэтапного внедрения.

А это, как убеждены ретейлеры, может привести к дефициту молочных продуктов в розничных сетях.

В свою очередь в Минсельхозе подчеркнули, что новая система маркировки поставит барьеры для легализации продукции «левых» продуктов неизвестного происхождения.

«Кроме того, мы сможет исключить появление фальсифицированной документации и отслеживать перемещение продовольственных потоков», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.