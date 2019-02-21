Самозанятым помогут заявить о себе

Постепенно государство создает все больше стимулов для граждан, работающих на себя, выйти из тени и легализоваться в качестве предпринимателя. Два года назад в закон даже было введено понятие «самозанятого» — это гражданин, который оказывает услуги и получает за это деньги, но при этом не является наемным работником и не зарегистрирован в качестве ИП.

Самозанятыми, таким образом, в широкой перспективе будут являться репетиторы, дизайнеры, парикмахеры и «мастера ногтевого сервиса», бухгалтеры и все, кто выполняет частные заказы. Главное — что услуги должны быть оказаны лично, или же возможна продажа товара, но только собственного производства. Исключение: нельзя заниматься торговлей (то есть продажей чужих товаров) или добычей полезных ископаемых. Есть и ограничение на размер годового дохода — 2,4 млн. рублей. Наконец, налоговая обещает тщательно следить за тем, чтобы в качестве самозанятых не регистрировались люди, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, в которых заказчиком выступает их же собственный работодатель или лицо, бывшее работодателем менее двух лет назад.

По разным оценкам, в России от 12 до 25 млн. человек, которые относятся к самозанятым. Неудивительно, что государство заинтересовано в том, чтобы вывести из тени в легальное поле как можно больше таких людей. В то же время есть понимание, что делать это нужно максимально осторожно, а переход в статус официального самозанятого должен быть для людей выгодным и в то же время простым и комфортным.

С 1 января 2019 года в четырех регионах России (Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане) начался десятилетний эксперимент: самозанятые граждане смогут зарегистрироваться в этом статусе и начать платить налог для самозанятых граждан, который также носит название «налог на профессиональный доход». Размер налога — 4-6% от дохода, в зависимости от того, кому самозанятый продает свои товары и услуги: если физлицам — ставка 4%, если ИП или юр. лицам — 6%.

Среди очевидных плюсов для самозанятых можно назвать тот факт, что получив такой статус, человек сможет официально подтверждать свои доходы — а значит, ему будет легче взять кредит, подтвердить платежеспособность для получения визы и т.д. Кроме того, ФНС постепенно ужесточает контроль за доходами и расходами граждан, и т.е. самозанятые, кто не перейдет на НПД, в перспективе должны будут платить НДФЛ либо регистрироваться как ИП.

Федеральная налоговая служба сразу решила предоставить новым налогоплательщикам максимально дружелюбный сервис: чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, не надо идти в налоговую — достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог», приготовить паспорт и ИНН и пройти процедуру регистрации.

Обратили внимание на новый сегмент и банки — для них самозанятые перспективные клиенты. Так, Альфа-Банк — первым среди банков — предоставил своим самозанятым клиентам возможность встать на учет в ФНС через собственное мобильное приложение. Пока приложение доступно владельцам смартфонов на Android, но вскоре сервис заработает и для пользователей IOS.

Как поясняют в Альфа-Банке, зарегистрироваться как самозанятый может любой клиент банка, который самостоятельно ведет предпринимательскую деятельность — всего за пару кликов он перейдет на новый налоговый режим «Налог на профессиональную деятельность». Конечно, регистрация в ФНС через мобильное приложение Альфа-Банка не потребует никаких дополнительных документов, бумажных заявлений, да и посещения офисов тоже. «В числе наших клиентов большой процент самозанятых, — комментирует руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. — Мы рады предложить сервис, который позволит им зарегистрироваться в качестве самозанятого, вести деятельность с использованием наших продуктов и удобно оплачивать налоги через наш банк. Весь необходимый функционал для комфортной работы самозанятого сосредоточен теперь в одном приложении».

Дальше самозанятый сможет также через приложение Альфа-банка «фискализировать» свой доход — то есть отправлять в налоговую информацию о денежных поступлениях и оплачивать начисленные налоги. А в скором времени клиенты получат дополнительные возможности — банк разрабатывает специальные программы кредитования и инвестиционно-страховые решения, добавляет Майкл Тач.