СМИ: в России появится реестр игроманов

В самое ближайшее время букмекерские конторы и тотализаторы, которые официально работают на территории РФ, составят единый реестр граждан, которые страдают от игровой зависимости.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники, игроманы будут попадать в реестр по собственному желанию.

Другими словами, каждый человек, который осознаёт, что у него имеется болезненное пристрастие к азартным играм, сможет направить в профильные компании заявление о запрете принимать у него ставки.

Аналогичным образом могут поступить опекуны или попечители игроманов, которые признаны полностью или частично недееспособными.

При этом отмечается, что игроман может указать максимальный размер ставки, которую позволено принимать букмекерской конторе и которую нельзя будет превысить.

Из реестра игроманов можно будет себя исключить, но не ранее чем через год после попадания в него.

Наша справка

Игромания (игровая зависимость, лудомания) - чрезмерное увлечение азартными или компьютерными играми.

Эта болезнь проявляется в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека.

Человек, страдающий игромнией, не уделяет должного внимания своим социальным и семейным обязанностям. В системе кодирования болезней игромания имеет код F63.0.