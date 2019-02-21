В Германии объяснили принятие антироссийских санкций

Петер Альтмайер – глава министерства экономики и энергетики Германии – объяснил почему его страна поддержала новый пакет антироссийских санкций.

По его словам, для принятия ограничительных мер против РФ были серьёзные политические основания. Он также признался, что у Германии нет никакого личного интереса в этих санкциях, передаёт РИА Новости.

«Мы поддержали новый санкционный пакет Евросоюза, так как выступили единым фронтом вместе с другими членами ЕС, – подчеркнул чиновник. – Мы должны работать над изменением политических отношений таким образом, чтобы однажды прийти к другим решениям».

При этом он ещё раз заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России.

«Напротив, мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Москвой, но сейчас политические реалии таковы, что санкции необходимо было поддержать», – резюмировал Альтмайер.