ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 21.02.2019

В Германии объяснили принятие антироссийских санкций

«Expert Online» 2019

Петер Альтмайер – глава министерства экономики и энергетики Германии – объяснил почему его страна поддержала новый пакет антироссийских санкций.

По его словам, для принятия ограничительных мер против РФ были серьёзные политические основания. Он также признался, что у Германии нет никакого личного интереса в этих санкциях, передаёт РИА Новости.

«Мы поддержали новый санкционный пакет Евросоюза, так как выступили единым фронтом вместе с другими членами ЕС, – подчеркнул чиновник. – Мы должны работать над изменением политических отношений таким образом, чтобы однажды прийти к другим решениям».

При этом он ещё раз заявил, что Германия не заинтересована в санкциях против России.

«Напротив, мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Москвой, но сейчас политические реалии таковы, что санкции необходимо было поддержать», – резюмировал Альтмайер.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
      У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
    2. Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
      Это уже не смешно: на Украине обнародовали рейтинг кандидатов в президенты
    3. В Нидерландах закончилась целая эпоха – газовая
      Впервые за полвека – с 1963 года, когда началась разработка крупнейшего на континенте газового месторождения - в Гронингене, закупки газа королевством превысили его продажи.