В Совете Федерации подготовили проект, направленный на ослабление давления на бизнес

Андрей Клишас – председатель комитета по конституционному законодательству верхней палаты российского парламента – рассказал журналистом, что сенатским комитетом подготовлено законодательное предложение, которое направлено на ослабление давления на бизнес.

В частности, по его словам, предусматривается внести поправки в российское законодательство, которые бы усиливали роль прокурора при избрании или продления такой меры пресечения, как заключение под стражу, передаёт РИА Новости.

Как пояснил Клишас, этот законопроект был подготовлен комитетом, по поручению спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Напомним, 20 февраля в ходе послания Федеральному собранию глава российского государства Владимир Путин заявил, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй». Кроме того, он призвал избавляться от всего, что ограничивает свободу предпринимательства в нашей стране.