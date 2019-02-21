За лидерство будут сажать

Ужесточить ответственность за создание и лидерство в объединенных преступных группировках (ОПГ) предложил президент Владимир Путин. Депутаты Госдумы поддержали главу государства и одобрили законопроект в первом чтении.

Ужесточить ответственность за создание и лидерство в объединенных преступных группировках (ОПГ) предложил президент Владимир Путин. Депутаты Госдумы поддержали главу государства и одобрили законопроект в первом чтении. Владимир Путин предлагает ужесточить наказание не только за участие в ОПГ, но и создать отдельную статью для глав таких объединений. Так, за организацию ОПГ помимо штрафа до 5 миллионов рублей предусмотрено и лишение свободы от 5 до 12 лет. За занятие «высшего положения в преступной иерархии» президент предлагает наказывать лишением свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. При этом за «участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений» рекомендуется наказывать от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Такие поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Главенство в ОПГ и до этого было основанием для большего наказания, но только при условии совершения главой такого объединения преступления. Однако в пояснительной записке указано, что ответственность за «сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», а «благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ (преступных организаций), как правило, уходят от уголовной ответственности», добавляется в документе.

С привлечением к ответственности лиц, занимающих высшее положение в ОПГ, могут возникнуть проблемы, сообщил «Эксперту» первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. «Что значит высшее положение в преступной иерархии? Это один человек или это топ-менеджеры преступной группировки?» - задается вопросом парламентарий.

Глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что «криминальные авторитеты, как правило, недосягаемы для следствия, поскольку доказать их причастность к совершаемым преступлениям практически невозможно. Однако именно они поддерживают жизнеспособность преступных сообществ, следят за порядком в преступном мире». Задача парламентариев состоит в том, чтобы возмездие настигло «главаря», даже если он не запятнал себя прямым участием в конкретном деле. Похожей позиции придерживается и спикер нижней палаты Вячеслав Володин: «на практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени».

Именно этим обусловлено повышенное внимание законодателей к президентскому проекту и стремительное включение его в рассматриваемую Думой повестку. 14 февраля законопроект был внесен в Думу, а 21 уже одобрен в первом чтении. Однако такая скорость может быть обусловлена и другими факторами. По мнению Михаила Емельянова «надо искать корни в политической ситуации. Власть пытается предпринять популярные шаги, которые позволят поднять ее рейтинги, потому что после пенсионной реформы ситуация не очень хорошая, это выборы в сентябре показали».