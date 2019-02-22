14 марта 2019, Большой зал Московской консерватории Открытие XVII фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…» Хибла Герзмава, Хосе Кура и Даниэле Каллегари

XVII фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» откроется в Большом зале Московской консерватории грандиозным концертом. Вместе с примадонной на сцену выйдет знаменитый аргентинский тенор Хосе Кура, а за пульт Государственного оркестра России имени Е. Ф. Светланова встанет прославленный итальянский маэстро Даниэле Каллегари.

В центре программы – арии и сцены из оперы «Отелло» Джузеппе Верди. Концерт посвящается памяти Зураба Соткилавы – выдающегося оперного певца, народного артиста СССР, солиста Большого театра. Партия Отелло была одной из коронных в его репертуаре.

Хибла Герзмава, увенчанная славой на всех ведущих оперных сценах мирах, дебютировала в партии Дездемоны в 2016 году в театре Метрополитен-опера. В феврале 2018 года она выступила в постановке «Отелло» Дрезденского оперного театра имени Земпера, где ее партнером стал Хосе Кура, дирижировал Даниэле Каллегари. После этого спектакля у Хиблы родилась идея пригласить их в Россию, чтобы исполнить арии и сцены из этой оперы в концертном исполнении.

Музыка Верди занимает особое место в репертуаре певицы, наряду с операми бельканто она принесла ей всемирную славу. В театре Ковент-Гарден Хибла Герзмава спела партию Амелии Гримальди в «Симоне Бокканегре», в Большом театре и Парижской национальной опере – роль Елизаветы Валуа в «Дон Карлосе», на сцене Цюрихской оперы – роль Леоноры в «Силе судьбы», в Королевском фестивальном Зале в Лондоне – партию сопрано в «Реквиеме». Партию Дездемоны Хибла называет одной из своих любимейших: «Я пою ее по всему миру – это моя самая-самая любимая, как я их называю, “девочка”». В июне 2019 года Москва, наконец, увидит примадонну в этой партии на сцене ее родного Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, спектакль поставит Андрон Кончаловский.

Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...» певица основала в 2001 году в своей родной Абхазии. C 2014 года он расширил свои границы и проходил в Москве в Большом Зале Консерватории, на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, в Вене в золотом зале Мюзикферайн, в Карнеги-холл, в швейцарском городе Санкт-Мориц. За эти годы на фестивале выступили многие выдающиеся музыканты — друзья и коллеги хозяйки: Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы», Елена Образцова, Святослав Бэлза, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Дебора Браун, Юсиф Эйвазов, Теодор Илинкай и др.

Хибла Герзмава – народная артистка Российской Федерации и народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава. В 1994 г. окончила вокальный факультет Московской Государственной консерватории, а в 1996 году – аспирантуру по классу профессора И. И. Масленниковой. С 1995 г. – солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Хибла Герзмава – лауреат многочисленных премий, среди которых «Voci Verdiani» (Италия, 1993); в 1994 г. она стала единственной за всю историю обладательницей Гран-при Международного конкурса имени П. И. Чайковского среди вокалистов. Лауреат театральных премий «Золотой Орфей», «Золотая маска» и Casta Diva.

Сегодня Хибла Герзмава – одна из наиболее востребованных российских певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на сценах театра Ла Скала, Королевской оперы Ковент-Гарден, Метрополитен Опера, Баварского государственного и Римского оперных театров, Венской государственной Оперы, театра Елисейских полей и Шатле в Париже, театра Комунале во Флоренции и театра Лисеу в Барселоне, Софийской оперы, Мариинского театра и токийского Бунка Кайкан. В феврале 2014 г. Хибла приняла участие в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а в 2018 – в Гала-концерте, посвященном окончанию Чемпионата мира по футболу.

Хибла Герзмава выступает с такими выдающимися российскими и зарубежными музыкантами и дирижерами, как Лорин Маазель, Марко Армильято, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Александр Рудин, Михаил Плетнёв, Владимир Федосеев, Василий Синайский, Антонио Паппано, Иржи Белоглавек, Джеймс Конлон и другие. Певица гастролирует с концертными программами во Франции, Австрии, Германии, Бельгии, Голландии, Греции, Испании, США, Японии, Швеции, Швейцарии и по всей России. Подробнее на сайте певицы: http://www.hibla.ru/

Хосе Кура – желанный гость на сценах всех крупнейших оперных домов. Певец, композитор, дирижер, оперный режиссер, сценограф и харизматичный лидер, он горячо любим во всем мире. Первым триумфом певца стало выступление на американской сцене в опере «Федора» совместно с Миреллой Френи (1994). В 1995 г. он дебютировал в театре Ковент-Гарден («Стиффелио» Верди), в 1997 – в Ла Скала («Джоконда» Понкьелли). В 1998 г. он выступил вместо заболевшего Лучано Паваротти в роли Радамеса в «Аиде» в Палермо и завоевал громкий успех. А после концерта в Метрополитен Опера Хосе Кура удостоился титула «четвертого тенора мира» после Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

Обладая от природы тенором, Хосе Кура исполняет также партии, предназначенные для баритона. Именно он впервые в истории современной оперы одновременно пел на сцене и дирижировал оркестром. В обширном репертуаре певца – главные партии в операх «Паяцы» Леонкавалло, «'Трубадур», «Дон Карлос» и «Отелло» Верди, «Самсон и Далила» Сен-Санса, «Тоска» Пуччини, «Кармен» Бизе, «Андре Шенье» Джоржано и многие другие. В качестве дирижера он сотрудничает с такими оркестрами, как Лондонский филармонический, Венский филармонический, Sinfonia Varsovia, Оркестр Тосканини и Венгерский филармонический.

В 2015 г. Сенат Аргентины удостоил певца премии Domingo Faustino Sarmiento Prize за достижения в области образования и культуры, а в 2017 г. Хосе Кура получил звание почетного профессора Национального университета своего родного города Росарио (Аргентина).

Даниэле Каллегари на протяжении 20 лет работал в знаменитом итальянском театра Ла Скала. В настоящее время дирижер сотрудничает с ведущими оперными театрами всего мира.

Он родился в Милане, учился в миланской Консерватории имени Дж. Верди по классам контрабаса, ударных, композиции и дирижирования. С начала 1990-х гг. его карьера развивалась в главных театрах Италии и за рубежом. В 1998-2001 гг. он был главным дирижером Уэксфордского оперного фестиваля, в 2002-2008 гг. – главным дирижером Королевского филармонического оркестра Фландрии в Антверпене. Творческие интересы Каллегари всегда были связаны с итальянским репертуаром XX века, возрождением забытых шедевров и пропагандой современной музыки.

Маэстро дирижировал такими оркестрами, как Национальные оркестры Франции и Бельгии, Оркестр филармонии Монте-Карло, Роттердамский филармонический оркестр, оркестр Национальной академии Санта-Чечилия, Симфонические оркестр Мюнхенского радио, Токийский филармонический оркестр, симфонический оркестр «Джузеппе Верди» в Милане и другие. Он часто сотрудничает с оперными театрами, в числе которых Метрополитен-опера, Театр Ла Скала, Парижская национальная опера, Театр Елисейских полей, театр Лисеу в Барселоне, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, Фестиваль Верди, а также театры Монте-Карло, Страсбурга, Токио, Пекина, Сеула, Монреаля, Тель-Авива и др. В его обширной дискографии важную роль играют оперы Верди.

Начало в 19:00