2 апреля 2019, Большой зал Московской консерватории Юлия Лежнева в сопровождении симфонического оркестра

2 апреля 2019 года в Большом зале Московской консерватории выступит звезда мировой оперной сцены сопрано Юлия Лежнева в сопровождении симфонического оркестра. Дирижер – Дмитрий Синьковский. В программе — музыка эпохи бельканто.

Юлия Лежнева является «одним из немногих музыкантов, достигших широкой международной известности в столь юном возрасте» («The Independent») с «голосом ангельской красоты» («The New York Times») «чистейшей интонации» («Opernwelt», «Die Welt») и «безупречной техники» («The Guardian»).

Ее выступлениям рукоплескали в лондонских Covent Garden и Royal Albert Hall & Barbican, нью-йорском Lincoln Center, токийском NHK & Bunka Kaikan, парижском Theatre des Champs-Élysées, московском Большом театре и на других престижнейших площадках мира. Она пела на Зальцбургском фестивале, «Декабрьских вечерах» в Москве, Rossini Opera Festival (ROF), Verbier Festival и на других крупнейших фестивалях мира. Она выступала на сцене вместе с дирижерами Марком Минковски, Альберто Дзедда, Фабио Бионди, - и с певцами Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Кири Те Канава, Джойс ДиДонато, Хуан Диего Флорес и многими другими.

Репертуар Лежневой варьируется от барокко до бельканто и романтизма. Он включает в себя произведения Вивальди и Броши, Баха и Генделя, Моцарта и Россини, Беллини и Доницетти, Массне и Шарпантье, Римского-Корсакова и Гречанинова. Она также исполняет песни Форе, Шуберта, Шумана, Берлиоза, Дебюсси, Буланже, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева.

Исполнительское искусство Дмитрия Синьковского, выпускника Московской консерватории, отмечено премиями многих престижных конкурсов. Публику и критику в его игре неизменно восхищает сочетание головокружительной виртуозности, темперамента и искренности. Уже начав успешную карьеру скрипача, он решил попробовать свои силы как контратенор; увлеченность и упорные занятия позволили ему добиться успеха в обеих ипостасях. Сегодня Дмитрий Синьковский востребован как дирижер и солист, он гастролирует в России, Европе, Азии, США, Канаде и Австралии, сотрудничает с ведущими барочными ансамблями и принимает участие в крупнейших фестивалях старинной музыки.

О Юлии Лежневой:

Юлия Лежнева родилась в 1989 году на Сахалине. В 2008 году с отличием окончила Академический музыкальный Колледж при Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского по классу вокала (класс И. М. Журиной) и фортепиано (класс Е. Д. Цветковой). Училась на мастер-классах Елены Образцовой и у Альберто Дзедда в академии Россини в Пезаро.

Российская карьера стартовала в 17 лет с Гран При на конкурсах Елены Образцовой: I конкурсе юных вокалистов в 2006 году и VI конкурсе молодых оперных певцов в 2007 году. В 2008 году спела с Хуаном Диего Флорес на открытии оперного фестиваля Россини в Пезаро (Италия) п/р Альберто Дзедда. В 2008 году Юлия начала учиться у тенора Денниса О'Нила в Кардиффе, закончив обучение у Ивонн Кенни в лондонской школе Гилдхолл. Певица также принимала участие в мастер-классах Ричарда Бонинга, Карло Рицци, Джона Фишера, Кири Те Канава, Илеаны Котрубас, Ребекки Эванс, Важи Чачавы, Тересы Бергансы, Томаса Квастхоффа и Чечилии Бартоли.

В 2009 году Юлия Лежнева выиграла первый приз на Международном конкурсе певцов им. Хелина в Хельсинки, а в следующем году получила первый приз на Международном оперном конкурсе в Париже, будучи был самым молодым участником в истории каждого из конкурсов. Французский дирижёр Марк Минковски пригласил её на Зальцбургский фестиваль. В 2010 году, когда ей исполнилось 20 лет, она триумфально дебютировала в «Барбикане». Немецкий журнал «Opernwelt» назвал ее «Молодой певицей года» в 2011 году за дебют в La Monnaie в Брюсселе. Юлия дебютировала в Лондонском Королевском оперном театре в июне 2015 года. Кроме того, Лежнева дает огромное количество концертов, зачастую с ведущими оперными исполнителями мира.

В 2011 году Юлия Лежнева заключила эксклюзивный договор с британской звукозаписывающей фирмой Decca Records. Ее первая же запись «Alleluia» в сопровождении Il Giardino Armonico под управлением Джованни Антонини, выпущенная в 2013 году, получила премию Echo-Klassik Award. В 2013 году на церемонии вручения международной премии Opera Opera Awards Лежневой была вручена премия «Complete Opera CD года».

Начало концерта: 19:00