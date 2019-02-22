Американская кампания против Huawei начинает захлебываться

Индия превратилась в главное поле битвы, где решается исход борьбы Вашингтона против глобального господства Huawei в развитии 5G.

В крестовом походе против Huawei Technologies Co. США встретили неожиданное препятствие в лице самой многочисленной демократии планеты – Индии. На политиков и руководство телекоммуникационных компаний в этой стране доводы американцев об опасностях, которые несет сотрудничество с Huawei, не произвели особого впечатления. Главную причину удивительного «бесстрашия» и оптимизма индийцев, которые раньше не спорили с американцами по таким вопросам, по мнению большинства экспертов, следует искать в низких ценах китайского телекоммуникационного оборудования.

«В Индии господствует мнение, что действия США (против Huawei) больше продиктованы соображениями внешней политики»,- объясняет директор Ассоциации операторов мобильной связи Индии Раджан Мэтьюс.

В результате Индия превратилась в главное поле битвы, где, возможно, решается исход борьбы Вашингтона против глобального господства Huawei в развитии 5G.

На днях появились признаки, что не полностью поверили в козни коварных китайцев и в Европе. Появилась, например, информация, что Берлин, не найдя никаких следов шпионской деятельности Huawei, намерен сотрудничать с этой китайской компанией в развитии немецкой сети 5G. Однако никакая Германия не сравнится по важности с индийским рынком. Население Индии – 1,3 млрд человек. В последние годы в этой стране наблюдается бум интернет экономики. Сотни миллионов пользователей познакомились с интернетом и соцсетями благодаря недорогим смартфонам, на которых установлены 2G, 3G и 4G.

В последнее время индийские телекомовские компании снизили тарифы на 90%. Например, в некоторых тарифных планах месяц пользования 4G стоит дешевле 2 долларов. Операторы мобильной связи намерены вложить в развитие инфраструктуры 5G в течение 5-7 лет, по данным индийского правительства, не менее 100 млрд долларов. Несмотря на то, что аналитики из-за рубежа считают, что объем инвестиций будет ближе к 30 млрд долларов, сумма все равно огромная.

С одной стороны, индийские компании вкладывают в развитие 5G десятки миллиардов долларов, прекрасно понимая, что за ним будущее; но с другой, вынуждены экономить каждую рупию ввиду крайне низкой покупательной способности индийцев. Вот здесь-то на сцене и появляется очень привлекательное как с точки зрения качества, так и с точки зрения цены, что для Индии особенно важно, оборудование Huawei. И никакие доводы и требования американцев покупать оборудование для 5G у главных конкурентов китайцев, американских компаний типа Qualcomm Inc. Не убеждают индийцев сделать правильный, по мнению Вашингтона, выбор.

90% оборудования, необходимого для развития сети 5G, в Индии иностранного производства. Индийский рынок телекоммуникационного оборудования оценивается в сотни миллиардов долларов. В прошлом году на долю Huawei приходилось около 30% глобального телекоммуникационного рынка. Китайская компания, по данным исследовательской фирмы Dell’Oro Group, значительно опережает Nokia Corp. и Ericsson AB. Что касается Индии, то в ней Huawei принадлежит от 15 до 20% рынка. Т.е. в Индии позиции китайского телекоммуникационного гиганта слабее, чем в среднем по планете.

Reliance Jio Infocomm Ltd., третья в Индии телекомовская компания по количеству подписчиков, подрядила создать для нее сеть 4G корейского гиганта Samsung и планирует продолжить с ним сотрудничество и в развитии 5G.

Вторая на полуострове компания - Bharti Airtel Ltd. провела в прошлом году испытания 5G с Huawei, а сейчас хочет провести такие же испытания и с Ericsson и, наверное, после них сделать окончательный выбор. Но лидер на телекомовском рынке Индии - Vodafone Idea Ltd. поручила создать 5G китайской компании.

Индия с большинством других развивающихся экономик только начинает модернизировать свои интернет-сети. Для них Huawei с его качественным и относительно недорогим оборудованием – главный претендент на выполнение этой гигантской модернизации. Отказ от услуг Huawei в угоду Вашингтону будет означать для индийцев не только отказ от качественного китайского телекомовского оборудования, но и существенный перерасход денег, потому что китайское оборудование значительно дешевле западного.

Не удивительно, что индийцы вежливо выслушивают доводы американцев, но поступают нередко, как считают нужным, потому что слушать и слышать – разные вещи.

В этой связи показателен пример индийской армии. Несмотря на временами очень напряженные отношения между Дели и Пекином даже индийские военные пользуются китайским телекоммуникационным оборудованием. Причем, делают это даже в приграничных районах, где у Индии и Китая территориальные споры.