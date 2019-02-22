Германия сообщила России решение по «Северному потоку-2»

Как заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на полях конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути" в Берлине, доверие, которое было отчасти утрачено в 2014-2015 годах между ЕС и РФ, начало восстанавливаться. "Мы вошли в процесс постепенного восстановления доверия, что очень важно в глобальной ситуации", – передает слова министра агентство ТАСС.

Данное заявление было сделано в контексте обсуждения поправок к газовой директиве ЕС, которая, по словам Максима Орешкина, не помешает реализации "Северного потока - 2". «Мы обсуждали сегодня этот вопрос с немецкой стороной. Немецкая сторона считает, что те изменения, которые сейчас применяются, не помешают этому потоку. Немецкая сторона активно поддерживает проект - он экономически выгоден и для Германии, и для ЕС в целом. Здесь проблем быть не должно, все работы идут по графику, национальные разрешения получены, думаю, в скором будущем мы будем говорить о завершении этого проекта", - отметил он.

"Чего-то серьезного, чтобы помешать реализации этого проекта с точки зрения юридических и экономических вопросов, нет", - добавил министр.

"Понятно, что есть желание отдельных стран расчистить европейский рынок для более дорогого американского газа. Опять же мы видим, что Европа преследует свои экономические интересы", - указал Орешкин, добавив, что "только через совместную работу России и Европы" можно сделать экономику более суверенной и независимой.

Согласованные изменения к газовой директиве ЕС включают немецко-французскую поправку, суть которой в том, чтобы морские части газопроводов тоже соответствовали формально правилам Евросоюза, но чтобы проблем с этим не возникло, собственно по факту и изменили сами правила. Тот случай, когда для соблюдения закона видоизменили закон, объясняет шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. После этого все трубы, проложенные в море, будут действовать без проблем в полном соответствии с видоизменённой для этого директивой.

Суть в том, продолжает эксперт, что вопрос по ограничениям (обязательный доступ третьих лиц, в данном случае конкурентов "Газпрома" к прокачке) может быть снят разрешительным документом того государства, которое оказывается последним в цепочке вдоль морской трассы газопровода. Или, по другому, первого государства, на территории которого труба с моря выходит на сушу. В случае "Северного потока - 2" это Германия, и она вправе оформить исключение из правил с помощью межгосударственного соглашения между Берлином и Москвой, которому не сможет помешать Еврокомиссия: этот вопрос остаётся прерогативой первой страны-получателя газа с моря.

Так что "Газпрому" достаточно уладить всё договором с немецкими коллегами, и утвердить этот договор с властями Германии. А здесь проблем или проволочек не возникнет: так как есть не только доверие, но и прямая экономическая необходимость и для самой Германии, и для ещё нескольких стран, чтобы голубое топливо поступало из России беспрепятственно и по оптимальным ценам. Потребность в газе большая, месторождения в Северном море в датских территориальных водах практически истощены, так что и "Северный поток - 2" будет задействован практически наверняка сразу же на полную мощность, всё будет в порядке.

Гарантии, что всё пройдёт гладко, и описание механизма, как именно это будет сделано, и были предметом сложных согласований между странами ЕС. В результате, отмечает Пётр Пушкарёв, получилось чисто бюрократическое решение, чтобы и Брюссель формально остался удовлетворён, что он в своём праве: всё "решил", ввёл регулирование, подгоняющее формальности под реально уже и так сложившуюся ситуацию: что газопровод строится, всем нужен, скоро будет завершён и заработает.

И здесь не исключительно человеческие отношения сделают дело, а экономика, прагматичные интересы, уверен эксперт. Но нормально всё и с доверием по бизнес-темам, и между Россией и Германией, и между Россией и Австрией, да и с большинством другим стран ЕС тоже. Эти страны лишь формально поддерживают на публике настороженную риторику в отношении России, произносят многие нужные "мантры", навязанные им американцами, в этом плане европейские политики зависимы. Но на деле почти никто из реально обладающих властью европейских политиков не считает нужным отгородиться от России, а наоборот, все готовы развивать экономическую повестку и по минимуму, только на словах вспоминать ритуально о той же украинской проблеме.

Свидетельство тому и более чем скромный свежий микропакет санкций в ответ на приграничный конфликт в Азовском море: будут, похоже, всего лишь добавлены в санкционный список всего несколько физических лиц и, может быть, пара компаний. Вроде как и примут что-то, "долг" свой политический соблюдут, американцам скажут - меры приняли.

Но и ничего фактически болезненного для России в новых мерах нет, полагает Пётр Пушкарёв. В этой ситуации важно, чтобы со стороны России не вводилось больше никаких ограничений в ответ по поставкам товаров, вроде тех вредных для отношений с ЕС по сути предложений от Федеральной таможенной службы, когда предлагается запретить к ввозу ещё целый список продуктов, включая консервы из мяса и морепродуктов, оливки. Вот такие шаги, если допустить, что правительство России их одобрило бы, могут действительно испортить доверительный климат, который постепенно вновь устанавливается у нас с европейскими партнёрами.

Что же касается конкретно доверия европейских партнеров, то, указывает Роман Блинов, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра, ничего удивительного в словах Максима Орешкина нет. Исторически сложившиеся внешнеторговые и политические связи между Старым Светом – Европой и Третьим Римом, Москвой, были есть и будут. Да у взаимоотношений между Москвой и официальным Брюсселем, а вернее сказать между Москвой и Берлином не всегда находятся на пике возможностей, но это не отменяет европейский прагматизм и здравый смысл.

Да, признает эксперт, во многом можно пытаться упрекнуть большое количество евро-комиссаров и представителей европейского бизнеса, но их нельзя упрекнуть в здравом смысле и полном понимании такого тезиса, как экономическая целесообразность. Так что, в отношении российского газа и всех энергопакетов ЕС можно сказать одно, что с учётом принятых в Единой Европе, и, главное в Германии, законодательных инициатив о том, что все страны Единой Европы стремятся отказаться от ядерной энергетики и они всё больше вынуждены использовать в своих производственных циклах, и не только, именно, и даже скорее российский газ, то тут нашему «Северному потоку», будь он хоть под номером «Девять», пока альтернативы нет.

У российского газа есть экономические составляющие, которые пока не могут быть кем-то оспорены. И как бы громко это не звучало, у него действительно пока нет альтернативы, тем более за эти трубопроводы и будущие поставки уже заплачено из карманов европейских налогоплатильщиков. «Я говорю о реальной, с экономической точки зрения, альтернативе. В странах Европы есть ответственное понимание политиков о том, что они несут реальную ответственность перед своими избирателями за те условия жизни, которые они создают своим народам и своему национальному бизнесу. Так что, они прекрасно понимают всю без альтернативность, поставок российского газа в страны Европы, по крайней мере на сегодня», – отмечает Роман Блинов.