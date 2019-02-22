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Москва, 22.02.2019

Эксперты выяснили, куда мужчины летают без женщин

«Expert Online» 2019

Накануне Дня Защитника Отечества эксперты сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав данные по всем проданным за год авиабилетам и туристическим путёвкам, выяснили, куда российские мужчины чаще всего летят в компании от трёх человек и больше, но без женщин.

Согласно исследованию, в основном представители российской сильной половины человечества отправляются без женщин для того, чтобы поработать вахтовым методом, а также половить рыбу и поохотиться.

Первое место занимает Талаканское месторождение нефти и газа, расположенное в Республике Саха (Якутия), куда ежегодного прибывают около 200 тыс. человек, большинство из которых – мужчины.

Очень популярным местом для мужских компаний является один из ключевых городов Кольского полуострова – Апатиты (Мурманская области). Считается, что настоящие мужики прилетают сюда, чтобы отправиться не только на рыбалку, но и покататься на горных лыжах. Апатиты в рейтинге Туту.ру – занимаются почётное второе место.

В тройку мужских предпочтений вошёл и Петропавловск-Камчатский. Главный город Камчатского края популярен прежде всего у любителей экстремальных туров и охоты в суровых климатических условиях. В ТОП-6 российских городов также Нижнекамск, Южно-Сахалинск и Братск.

Среди зарубежных направлений вне конкуренции Узбекистан. Государство, расположенное в центральной части Средней Азии, представлена в «мужском» рейтинге сразу шестью городами. Остальные четыре места в ТОП-10 достались городам Китая.

Как предположили эксперты портала, в Узбекистан и КНР российские мужчины компаниями вылетают работать, а также посетить своих родственников.

Отдельный рейтинг был составлен для мужчин, которые любят путешествовать организованно по туристическим путёвкам, но опять-таки без женщин.

На первом месте здесь Барселона (Испания). Дале расположились Паттайя (Таиланд), Ираклион (Греция), Гоа (Индия), Анталья (Турция), а также российский город-курорт Сочи.

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