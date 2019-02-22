Голикова рассказала, сколько российские предприятия задолжали своим работникам

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – рассказала, сколько предприятия РФ задолжали своим работникам.

По её словам, согласно данным Росстата на 1 февраля 2019 года, задолженность составляет 2,7 млрд руб., передаёт агентство «Интерфакс».

При это как пояснила Голикова, задолженность по зарплате имеется у 42 тыс. работников. Самый большой процент задолженности наблюдается в сфере обрабатывающей промышленности (57%), а также в строительстве (14,5%) и транспорте (9%).

Среди российский регионов наиболее неблагоприятная ситуация в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Приморье.

«Если сравнивать общий показатель задолженности с прошлым годом, то сейчас она выросла на 1,3%. Но это обычный сезонный рост, который ничего критического не представляет. Хотя, конечно же, с точки зрения работников это важно и чувствительно», – резюмировала Голикова.