ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 22.02.2019

Голикова рассказала, сколько российские предприятия задолжали своим работникам

«Expert Online» 2019

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – рассказала, сколько предприятия РФ задолжали своим работникам.

По её словам, согласно данным Росстата на 1 февраля 2019 года, задолженность составляет 2,7 млрд руб., передаёт агентство «Интерфакс».

При это как пояснила Голикова, задолженность по зарплате имеется у 42 тыс. работников. Самый большой процент задолженности наблюдается в сфере обрабатывающей промышленности (57%), а также в строительстве (14,5%) и транспорте (9%).

Среди российский регионов наиболее неблагоприятная ситуация в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Приморье.

«Если сравнивать общий показатель задолженности с прошлым годом, то сейчас она выросла на 1,3%. Но это обычный сезонный рост, который ничего критического не представляет. Хотя, конечно же, с точки зрения работников это важно и чувствительно», – резюмировала Голикова.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
      У адмирала США, отправившего эсминец в Черное море, «сдали нервы»
    2. Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
      Курс доллара: рубль пробил психологический уровень после новостей из США
    3. «Северный поток-2» лишат мощности
      ЕС намерен осложнить работу российского газопровода при помощи новых регуляторных требований. Газпром уже готовит обходной маневр