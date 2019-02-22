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Экономика
Москва, 22.02.2019

Коллаборации и Инстаграм на службе у люксовых брендов

«Expert Online» 2019
  • Коллаборации и Инстаграм на службе у люксовых брендов
Abaca Press/TASS

Глобальная поисковая система для предметов моды Lyst.com опубликовала новый выпуск Lyst Index итогового квартала 2018 года.

Это важнейший ежеквартальный отчет-рейтинг, в котором представлены самые популярные бренды и товары сегментов premium и  luxury. Каждый месяц Lyst анализирует шопинг-привычки и поведение более 5 миллионов интернет-покупателей, которые ищут, просматривают и приобретают модные товары у более чем 12 000 брендов  и онлайн-магазинов.  Отчет также учитывает статистику социальных сетей брендов -  прирост количества подписчиков, и упоминание товаров, брендов на других площадках, анализ эмоциональной окраски всех сообщений.

Gucci снова оказался самым популярным брендом в мире благодаря спросу на знаковые аксессуары марки. Сумка Gucci Soho Disco стала самым желаемым  модным товаром среди женщин за 4-й квартал года. В период с октября по декабрь более 6 миллионов покупателей искали сумки, ремни или туфли Gucci. На эти аксессуары Gucci в рейтинге популярных товаров пришлось в два раза больше покупок, чем на остальные восемь вещей  вместе взятых.

Любопытно, что в списке брендов-лидеров попали марки, которые активно экспериментируют с коллаборациями, традиционно пытаются привлечь внимание потребителей за счет знаменитостей и успешно продвигают свой продукт  в социальных сетях. Так, на втором месте популярных брендов оказалась марка Off-White, которая порадовала своих поклонников модными кроссовками – совместной разработкой с серией The Tan от NIKE. А Moncler поднялся на 12 позиций вверх и занял 4 место в рейтинге, благодаря не только фирменному пуховику Genius, который вошел в 4-м квартале в рейтинг самых популярных мужских и женских товаров, но и второй коллаборации с собачьим брендом  Poldo Dog Couture: у модных хозяев домашних питомцев появилась возможность их также модно приодеть и совсем по-особенному выглядеть на совместной прогулке. А еще в ноябре заголовки английских газет пестрили новостью, что носить Moncler запретили в одной из школ Великобритании, так как дети с другим уровнем достатка чувствовали себя не комфортно. Этим марка также привлекла к себе внимание.

По-прежнему не малую кассу производителям товаров в модной индустрии обеспечивают знаменитости, появляясь в определенных нарядах. Так, неожиданно модный выход Мишель Обамы мгновенно разнес славу о голографических ботфортах Balenciaga (заняла третье место в рейтинге популярности), а зеленая накидка Дженифер Лопес и свадебное платье Гвинет Пэлтроу прибавили бренду Valentino популярности в последнем квартале – он занял 9 место в рейтинге.

Тем не менее самым успешным каналом в продвижении  люксовых товаров сегодня стали социальные сети, и в частности, Instagram. Практически все бренды, попавшие в рейтинг наиболее востребованных, постоянно инициируют в сетях обсуждение новинок с привлечением экспертов, звезд и авторитетов из мира моды. Так, например, Burberry перепрыгнула через четыре позиции и вошла в Lyst Index как 10-я самая популярная марка в мире. Не дожидаясь осенне-зимнего показа, обновленный британский бренд уже находит отклик у новых покупателей. Ежемесячные лимитированные новинки и дропы, продаваемые исключительно через Инстаграм-аккаунт бренда и китайское приложение WeChat, расходятся за считанные минуты, что значительно увеличивает продажи в Великобритании, Италии и Китае.

Спрос на мужскую одежду и аксессуары демонстрирует привязанность мужчин к комфорту, функциональности и новым технологиям. 

Повседневный урбанистический стиль уже перешел в разряд высокой моды: в этом квартале куртка North Face и флисовая одежда Patagonia вошли в рейтинг самых популярных товаров мужской моды в мире. За последние два месяца 2018 года поисковые запросы по флисовым изделиям для мужчин выросли на 44%, при этом безусловным выбором стала флисовая куртка Patagonia Classic Retro-X™.

Помимо марки Patagonia покупатели проникаются идеей экологически безопасных брендов кроссовок. Французский бренд Veja впервые попадает в Lyst Index благодаря своей модели кед Veja V10 - онлайн-запросы по этому бренду выросли на 113%. Allbirds — еще один экологически ориентированный бренд обуви. Поисковые запросы на него также уверенно растут. 

 

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