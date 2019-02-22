Коммерческие авто продолжают разгон

Российский рынок коммерческих автомобилей продолжает расти. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в январе 2019 года объем продаж новых грузовых автомобилей в РФ составил 5,2 тыс. единиц, что на 6,6% больше, чем в январе 2018 г.

Лидером российского рынка грузовиков остается российский производитель КАМАЗ, на долю которого в первый месяц наступившего года пришлось более 35% от общего объема. При этом продажи КАМАЗа в январе росли существенно быстрее рынка: по итогам января текущего года автопроизводителю из Набережных Челнов удалось реализовать своей продукции почти на 28%, чем в первый месяц прошлого года и достигнуть показателя в 1,9 тыс. единиц. На втором месте расположился другой отечественный бренд – ГАЗ, показатель которого составил 520 машин (-11,6%). Замыкает первую тройку шведский Scania (481 шт.; +21,8%). На четвертую строку поднялся белорусский MAZ с результатом в 328 единиц (-9,6%). Другие участники рынка демонстрируют разнонаправленную динамику. Например, такие марки, как Volvo и DAF упали в продажах (минус 29% и 11% соответственно), а Man, Mercedes, Isuzu сумели прибавить соответственно 13%, 10%, 14%.

Успех российских грузовиков участники рынка объясняют их доступной ценой. «Могу предположить, что российские производители и, в частности, КАМАЗ начинают производить более качественную технику, -- говорит Алексей Бормин, директор по операциям компании FM Logistic. -- Разрыв в области качества между российскими и импортными грузовиками хоть и остаётся, но становится не таким значительным. В таких условиях компании готовы отдавать предпочтение российскому производителю из-за ощутимой разницы в стоимости».

Также на успех российских брендов влияет программы государственной поддержки. «Если говорить конкретно о КАМАЗе, то здесь на стоимость грузовиков существенно влияет государственная программа льготного кредитования. Существует также фактор государственных заказов, когда в тендерном задании на осуществление перевозок стоит условие об использовании транспортных средств исключительно отечественного производства, -- отмечает Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России. -- Также КАМАЗ активно продвигает линейку тягачей с альтернативными видами топлива, обещая немалую экономию на горючем. Идея очень перспективная, и многие транспортные компании в ней заинтересованы, так как доля топливной составляющей в стоимости перевозки занимает 25 - 35%. Все перевозчики хотят снизить себестоимость транспортировки, чтобы получить дополнительную прибыль и преимущество перед конкурентами, даже в виде экологичности транспорта. Насколько будет удачна эта реализация, покажет время».

Если же говорить в целом о рынке коммерческого транспорта, то январский всплеск продаж во много связан с тем, что в начале года производители предлагают технику во выгодным прошлогодним ценам. «Предложения о покупке транспортных средств в январе текущего года по ценам 2108-го поступали многим перевозчикам, в том числе, и нашей компании. Думаю, некоторый подъем спроса связан именно с этим, -- говорит Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК». -- Однако показательными месяцами для рынка станут март-апрель, когда все договоренности, достигнутые в конце прошлого и начале текущего года, будут выполнены».

«Не считаю январский рост продаж коммерческого транспорта отражением рыночной тенденции, так как динамика показателей незначительна. На мой взгляд, на январские показатели могла повлиять крупная покупка ТС по специальной, «прошлогодней» цене, -- соглашается Игорь Котов, управляющий партнер онлайн-сервиса GroozGo. -- Кроме того, часть заказанных в конце года машин могла быть продана только в январе из-за предновогодней загруженности таможни. Так что сейчас еще рано делать объективные выводы о трендах этого рынка».

В ближайшее время рынок коммерческих автомобилей в России скорее всего продолжит расти, однако его будут сдерживать сложные экономические условия потребителей этой техники. «Потребность в обновлении парка у логистических и транспортных компаний очень большая. Но основной сдерживающий фактор продаж коммерческого транспорта -- это низкая рентабельность автотранспортного бизнеса и продолжающийся рост затрат, -- указывает Олег Гребенько, заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA. -- Поэтому одним из основных факторов является отложенный спрос, как только экономические показатели транспортных компаний улучшаются, продажи коммерческого транспорта увеличиваются».