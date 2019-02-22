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Москва, 23.02.2019

Кузовной ремонт грузовых автомобилей: главные особенности

«Expert Online» 2019

Подобно всем автотранспортным средствам, грузовики нуждаются в периодическом ремонте. Но, поскольку их конструкция имеет значительные отличия от конструкции легковых авто, их ремонт также имеет свои особенности.

При восстановлении грузовиков необходимо принимать во внимание их большой вес и крупные габариты. Характерная особенность грузовых авто заключается в наличии рамы в их основе. Ремонт как российских, так и зарубежных грузовиков http://kuzovnoi-remont-gruzovikov.ru состоит из двух стадий:

  • сначала восстанавливаются кабины;
  • затем восстанавливаются рамы.

При проведении ремонтных работ для грузовиков в обязательном порядке применяются стапели. Благодаря этому обеспечивается высокая точность работ. После завершения восстановления кузова выполняется доскональная выверка его геометрии, а также геометрии рамы. На последнем этапе отремонтированные детали грузовика подвергаются противокоррозионной обработке и окрашиваются внутри специальных камер.

Сотрудники сервиса выполняют высококачественную шпатлевку поверхностей грузовых машин, которые получили повреждения. Кроме того, они производят грунтовку. Подбор краски осуществляется с особой тщательностью, поскольку ее цвет должен совпадать с расцветкой ремонтируемого грузовика. При покрытии авто лакокрасочными материалами они в обязательном порядке наносятся несколькими слоями.

Восстановление кузова грузовика предусматривает также рихтовку, сварку, выполнение шлифовальной обработки. К примеру, для восстановления литых дисков из меди, алюминия, титана в автомобильных сервисах применяется метод аргонной сварки, который обеспечивает высокую прочность соединений. Благодаря этому достигается высокая надежность отремонтированных запчастей и узлов при использовании. За счет применения метода аргонной сварки можно сэкономить немалые деньги на покупке новых автодеталей, поскольку она отлично восстанавливает получившие повреждения запчасти.

Наибольшие сложности и затраты труда характерны для кузовного ремонта грузовиков очень больших размеров. Это обусловлено их громоздкостью. Большие грузовые автомобили сложно красить из-за ограниченности габаритов окрасочной камеры.

В случае необходимости в процессе ремонтно-восстановительных работ производится замена получивших повреждения стекол. Они вставляются в специальные уплотнители из резины или вклеиваются в конструкцию автомобиля. При замене лобового стекла необходимо также заменить щетки стеклоочистителя.

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