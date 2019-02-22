Названа себестоимость добычи нефти в России

В правительстве назвали цены на нефть, которые позволяют российской отрасли обеспечивать рентабельность. Как сообщил в интервью «Ведомостям» замминистра энергетики Павел Сорокин, себестоимость барреля нефти в России составляет порядка 25 долларов, соответственно при падении цен на энергоноситель ниже этого уровня добыча «черного золота» у нас в стране будет убыточной. Для нефтеперерабатывающих заводов же критическая цена - 40 долларов за бочку.

Так, рассказал чиновник, от 3 до 10 долларов приходится на операционные затраты - то есть непосредственно извлечение нефти из недр. Еще 5-10 долларов - это капитальные затраты, 5 долларов - уходит на транспортировку. У отдельных компаний, впрочем, критическая цена выше. Для «Роснефти», нагруженной долгом на 4,4 триллиона рублей, «нижний уровень» - 35 долларов за баррель. Это цена, которая позволяет компании находится в плюсе по операционной доходности с учетом обслуживания кредитов.

«То, что Россия обладает такими нефтегазовыми ресурсами, - подарок судьбы, они дают нам ту ресурсную ренту, которой мы можем распорядиться для роста других секторов экономики. Но по мере роста конкуренции в мире между производителями и источниками энергии эта рента будет снижаться, это неизбежно. Время, когда мы можем использовать наше конкурентное преимущество, не безгранично», - заявил заместитель министра.

Страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов, а это означает, что себестоимость будет расти: для освоения запасов в недалекой перспективе уже может не хватит и 60-70 долларов. Это означает, что налоговая система должна подстраиваться, считает Павел Сорокин: бюджету придется уменьшить сборы, оставляя нефтяникам средства для инвестиций.

В мире средняя точка безубыточной добычи и продажи нефти - около 60 долларов за баррель, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. При такой цене на нефть более-менее стабильно работают и добывающие мощности, и транспорт, и НПЗ, и есть доходы в бюджет. Все, что ниже - это просто пафос правительства. Российская нефть непростая в добыче, она не лежит под ногами, как в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, добавляет аналитик, в России месторождения и их инфраструктура большей частью - наследие советских времен, то есть они довольно изношены и истощены, требуют инвестиций. Это тоже стоит включать в оптимальную цену барреля. Очень часто мелькают сообщения о том, что на старых месторождениях себестоимость добычи нефти - не более 9 долларов на баррель. Таких месторождений, к слову, почти не осталось, а на обновленных рентабельность в разы выше.

Действительно, цена нефти ниже 25 долларов за баррель будет являться критической для нашей страны, соглашается заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Но здесь также надо понимать и то, что такая стоимость будет критической и для других нефтедобывающих стран. Сейчас запасы лёгкой нефти во многих странах уже разработаны, теперь необходимо переходить к ТРИЗам, разработка которых значительно дороже.