Nissan Murano: семейные ценности

Компания Nissan по итогам 2018 г. продала в России 3,4 тыс. атвомобилей Nissan Murano, что на 20% больше, чем в 2017 году. И в 2019 г. компания рассчитывает на сохранение данной динамики прироста продаж. При этом флагман внедорожной линейки Nissan сейчас позиционируется также как семейный автомобиль, удобный для длительных путешествий с детьми.

Во многих странах идеальным семейным автомобилем считается минивэн или вместительный универсал. Однако в России на роль семейного автомобиля больше подходит вместительный и комфортный внедорожник – такой, как Nissan Murano. Об этом было рассказано на специальном тест-драйве этого автомобиля, который проходил по маршруту Москва – Тула.

В настоящее время на рынке представлено третье поколение Murano, прообразом которого в свое время стал концепт-кар Resonance, открывший новое направление в дизайне Nissan. Источником вдохновения для создателей концепта Resonance и Murano третьего поколения стала идея космических путешествий. Дизайнеры говорят, что они стремились передать в облике автомобиля ощущение полета и наполненности светом и воздухом (это достигается за счет новой формы задних стоек, визуально отделенных от большой панорамной крыши и скульптурных линий кузова).

Для российского рынка Murano производится на заводе Nissan под Санкт-Петербургом и предлагается в четырёх комплектациях с моторами 3,5 л. (249 л.с.) или с гибридным силовым агрегатом, сочетающим 2,5-литровый бензиновый двигатель с компрессором и электромотором мощностью 15кВт (254 л.с.).

В формате семейной поездки участникам тест-драйва предлагалось прокатиться на автомобиле с 3,5-литровым мотором на расстояние в около 200 км. из Москвы в Тулу с заездом в ряд примечательных мест. Как раз в это время в Москве случился сильнейший снегопад, справится с которым предстояло японскому внедорожнику. С испытаниями Murano справился достойно, автомобиль оказался хорошо приспособлен к длительным семейным путешествиям в плохую погоду. В то время, как низкие переднеприводные седаны и хэтчбеки неуверенно пробирались на трассе М2, полный привод Murano с его дорожным просветом и 3,5-литровым двигателем в 249 л.с. уверенно прокладывал нам дорогу сквозь снежную пелену.

Одной из остановок по маршруту была эко-ферма «Ясно поле». Для заезда сюда пришлось съехать с трассы и попробовать силы внедорожника по колее через чистое заснеженное поле. Интеллектуальный полный привод машины успешно справлялся с задачей перераспределения крутящего момента на проскальзывающие колеса. Правда, в определенный момент, когда сугробы становились особенно глубокими, возник вопрос можно ли у машины блокировать дифференциал. Увы, выяснилось, что в Murano блокировка дифференциала не предусмотрена, так же как и нельзя полностью отключить систему курсовой стабилизации ESP. «Нельзя сказать, что Murano приспособлен для преодоления серьезного бездорожья. Скорее это автомобиль для города и трассы, на котором можно выезжать не несложные загородные маршруты, поэтому полного набора опций для внедорожных поездок у него нет», -- объясняет Антон Назаров, менеджер по продукту представительства Nissan в России.

Зато для длительной комфортной поездки у машины достаточно возможностей. Взять, к примеру, широкий набор мультимедийных развлечений: во время длительных поездок ребенок может смотреть мультфильмы на мониторе для заднего пассажира или, откинув тут же столик, рисовать или делать уроки.

В настоящее время Murano на российском рынке представлен в четырех комплектациях: Mid, HIGH, HIGH+ и Top. Начальная комплектация MID включает в себя достаточно широкий перечень опций, таких как полностью светодиодная головная оптика и задние фонари, система бесключевого доступа I-Key и запуск двигателя кнопкой, дистанционный запуск двигателя, сиденья ZeroGravity с кожаной отделкой для переднего и заднего ряда сидений, электропривод водительского и пассажирского сидений, 2-х зонный климат-контроль, система контроля давления в шинах TPMS, электроприводы складывания зеркал, раскладывания задних сидений и открытия двери багажника. В комплектации HIGH дополнительно доступны подогрев задних сидений и рулевого колеса, аудиосистема премиум-класса BOSE с 11 колонками и сабвуфером, навигационная система, а также функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой. Комплектация HIGH+ отличается наличием вентиляции передних сидений, а также системой доступа Intelligent Key с памятью настроек сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида. Максимальная комплектация TOP включает в себя развлекательную мультимедийную систему для пассажиров заднего ряда и панорамную крышу.

Что же касается цен, то цены на японский внедорожник стартуют с отметки в 2,7 млн. руб. и оканчиваются на уровне 3,5 млн. руб. за версию с гибридным мотором. В компании Nissan убеждены, что с развитием российского автомобильного рынка спрос на большие внедорожники в России будет расти, ведь именно такие автомобили лучшие всего подходят для семейных поездок в сложных погодных и дорожных условиях.