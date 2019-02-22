Определен идеальный возраст для получения ипотеки

Специалисты выяснили, в каком возрасте россиянину с высокой долей вероятности могут одобрить ипотечный кредит. Об Этом сообщает портал Рамблер.

Согласно исследования, проведенного специалистами «Тинькофф ипотеки», в результате изучения более 500 тысяч заявок на получение кредитов для улучшения жилищных условий выяснилось, что самые высокие шансы получить ипотеку имеют граждане России в возрасте от 26 до 30 лет. Так, было одобрено почти 67% таких заявлений.

При этом чаще всего получают одобрение на получение ипотечного кредита мужчины (на 4% чаще, чем женщины). Кроме того, сотрудники банков учитывают при одобрении кредита форму занятости клиента. Большую вероятность имеют наемные сотрудники.



Исследование также показало, что чаще всего одобряют ипотеку работникам сферы информационных технологий, научным работникам, банковской и финансовой сфер.