Основатель системы для создания интернет-магазина: как увеличить продажи

28-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

На бизнес-форуме в Ульяновске мы познакомились с Камилем Калимуллиным, основателем компании AdvantShop. Это платформа, которая позволяет открывать интернет-магазины без помощи IT-специалистов. В сервисе доступны все возможные инструменты для быстрого запуска продаж товаров в интернете: профессиональный интернет-магазин, воронки, допродажи, e-mail-маркетинг, CRM, шаблоны дизайна, все способы доставки и оплаты, продажи через социальные сети и мессенджеры, доступ в закрытое сообщество предпринимателей.

На платформе AdvantShop функционируют более 4000 интернет-магазинов, годовой оборот компании составляет около 100 млн рублей в год. Причем стоимость сервиса всего 1200–1500 рублей в месяц.

Ребята готовы выступить наставниками начинающих предпринимателей и тех, кто хочет вывести свой бизнес в интернет. Они разработали специальную технологию на базе своей платформы, позволяющую эффективно выстроить коммуникацию с аудиторией и увеличить продажи.

Чтобы принять участие, вам нужно перейти по ссылке в описании к видео и заполнить специальную форму, где нужно будет рассказать о себе, своих целях и амбициях. Из всего количества заявок мы с командой AdvantShop выберем несколько, которые нас действительно заинтересуют, и пригласим этих людей к сотрудничеству. Команда AdvantShop готова подарить тем, кто откликнется, один бесплатный пробный месяц пользования сервисом.

Подробнее о предложении Камиля смотрите на YouTube-канале и читайте в социальных сетях проекта «Пилим по России».