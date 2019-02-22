Послание Путина Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние годы

Послание главы российского государства Владимира Путина Федеральному собранию, с которым президент выступил 20 февраля, стало самым непопулярным за последние 5 лет.

В 2019 году на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Москва 24» и «360» его посмотрели 870 тыс. жителей Москвы (5,9%), пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

При этом отмечается, что ниже рейтинг президентского послания был только в 2013 году. Тогда обращением Путина к Федеральному собранию заинтересовались 5,2% москвичей.

Напомним, в прошло году за посланием наблюдали 7,3% жителей Москвы. Самую большую телеаудиторию в российской столице послание президента Федеральному собранию собрало в 2014 году, когда его посмотрели 1,315 млн человек или почти каждый десятый москвич.