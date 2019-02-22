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Москва, 22.02.2019

Прогноз погоды в Москве: в Гидрометцентре рассказали, какой будет весна-2019

«Expert Online» 2019

В Гидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Москве на предстоящую весну.

По данным синоптиков, несмотря на умеренно тёплую зиму, климатическая весна в этом году не сразу вступит в свои права.

Как предупреждают метеорологи, начало марта получится очень холодным и по своим температурным показателям скорее всего будет напоминать первую декаду января. 

Так, прогноз погоды на 14 дней марта порадует, прежде всего любителей лыжных прогулок. Умеренные морозы с дневными температурами минус 2-6, а также почти ежедневное выпадение осадков в виде снега, позволит им наслаждаться своим увлечением минимум до середины месяца.

Во второй половине марта антициклоны, которые будут всё это время властвовать в регионе, сменят циклоны. Поэтому потеплеет до плюс 1-3, однако до конца первого весеннего месяца погода по-настоящему весенней так и не станет.

В апреле тёплый фронт всё-таки сумеет вытеснить из Москвы холодные воздушные массы. Это приведёт к повышению температуры до вполне комфортных и привычных для второго месяца календарной весны плюс 16-17. Однако переменная облачность, постоянные дожди, сопровождаемые сильными порывами ветра, не позволят жителям столицы в полной мере насладиться погодой. 

А вот май, по прогнозу специалистов Гидрометцентра, будет солнечным и засушливым, а середина месяца и вовсе может стать рекордной по температурным показателям.

Так, в последней декаде последнего месяца весны-2019 столбики термометров могут подойти к показателям плюс 28, что будет почти на 10 градусов выше климатической нормы.

Согласно народным приметам, если в первые дни марта грянул гром – весь месяц будет холодным, сверкает молния без грома – жди сухое лето, длинные сосульки в марте предвещают долгую весну, а частые туманы – дождливое лето.

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