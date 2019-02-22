Курс доллара: рубль близок к точке разворота

Курс доллара снижается к рублю 5 торговых дней подряд на фоне налогового периода. В четверг курс доллара снизился на 5 копеек - до 65,58 рубля, курс евро упал на 14 копеек - 74,33 рубля. Таким образом, рубль полностью отыграл потери из-за новостей о новом санкционном законопроекте США.

Важным фактором локальной поддержки рубля стали сообщения о том, что санкции могут коснуться только новых выпусков государственных облигаций, что стимулирует иностранных инвесторов к закупкам российскимх ОФЗ до введения ограничеий на госдолг РФ.

По оценкам опрошенных Эксперт Onlinе аналитиков, в ближайшее время можно ожидать дальнейшего движения курса до уровня 65,20 рубля за доллар. При этом, очередное возвращение санкционной тематики перечеркнет все усилия российской валюты, стоимость которой вполне может вновь рухнуть до отметки в 67 рублей за доллар.