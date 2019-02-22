Сдельная оплата труда: основные особенности

Зарплата – это вознаграждение за выполненный труд в соответствии с его объемом, сложностью, качеством и теми условиями, в которых работник выполняет свои профессиональные обязанности.

При сдельной форме оплаты труда величина зарплаты рассчитывается в соответствии с объемом изготовленной продукции или предоставленных услуг, подробнее здесь. Чаще всего она используется в таких видах деятельности, где у работодателя имеется заинтересованность в создании стимулов для работника увеличивать свою производительность труда, и при этом существует возможность определять нормы выработки и фиксировать количество труда, которое было выполнено каждым работником.

Существует несколько вариантов сдельной формы оплаты труда, в том числе: