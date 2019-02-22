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Москва, 23.02.2019

Сдельная оплата труда: основные особенности

«Expert Online» 2019

Зарплата – это вознаграждение за выполненный труд в соответствии с его объемом, сложностью, качеством и теми условиями, в которых работник выполняет свои профессиональные обязанности.

При сдельной форме оплаты труда величина зарплаты рассчитывается в соответствии с объемом изготовленной продукции или предоставленных услуг, подробнее здесь. Чаще всего она используется в таких видах деятельности, где у работодателя имеется заинтересованность в создании стимулов для работника увеличивать свою производительность труда, и при этом существует возможность определять нормы выработки и фиксировать количество труда, которое было выполнено каждым работником.

Существует несколько вариантов сдельной формы оплаты труда, в том числе:

  • Прямая сдельная. Работнику за каждое произведенное изделие установлена, к примеру, расценка 1000 руб. В октябре 2018 он изготовил 70 изделий. В результате его зарплата составила: 70 х 1000 руб. = 70 000 руб.
  • Сдельно-премиальная. Работнику за изготовленное изделие, к примеру, установлена расценка 1000 руб. при достижении плана в 50 изделий в месяц + при его перевыполнении 30% от превышения количества предусмотренных планом изделий. Работник произвел за октябрь 2018 года 74 изделия. Зарплата составит: 50 х 1000 руб. + 30% от стоимости изготовленных сверх плана 24 изделий. Итого: (50 х 1000) + 30% от (24 х 1000) = 50 000 + 8 000 = 58 000 руб.
  • Сдельно-прогрессивная. Работнику установлена, к примеру, сдельная расценка 1000 руб. за произведенное изделие при достижении плана в 50 изделий в месяц. При выпуске изделий сверх плана ему установлена расценка 1300 руб. за изделие. Работник произвел за октябрь 2018 года 70 изделий. Итого зарплата составляет: 50 х 1000 + 20 х 1300 = 50 000 + 26 000 = 76 000 руб.
  • Сдельно-регрессивная. Используется в тех ситуациях, когда увеличение объемов выпуска продукции сверх плана нецелесообразно по каким-то причинам, например, из-за отсутствия возможности быстрой продажи выпущенной сверх плана продукции.
  • Сдельный аккорд. При данной системе величина зарплаты определяется не на основании количества выпущенных изделий, а за некоторый объем выполненных работ.
  • Косвенно-сдельная. Обычно она используется для вспомогательных рабочих, выполняющих ремонт, налаживающих оборудование и т. д. Чаще всего размер их зарплаты определяется как доля от заработка основных рабочих.
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