Сделок больше – денег меньше

Несмотря количественный рост сделок M&A в России в денежном выражении их объем упал на 7% по итогам прошлого года и стал самым низким за последние шесть лет

Российский офис KPMG в своем ежегодном обзоре сделок слияний и поглощений зафиксировал, что их общая сумма составила 51,7 млрд долларов. Это существенно ниже, чем в прошлом году.

Наибольший рост суммы сделок – почти в два раза – произошел в нефтегазовом секторе, более чем, в полтора раза вырос общий объем сделок в потребительском секторе. А самое сильное падение общей суммы сделок наблюдается в секторе банковских услуг, металлургии и горнодобывающей промышленности, а также в сфере недвижимости.

Снижение итоговой суммы сделок в КПМГ связывают с отсутствием крупных сделок.

В то же время количество сделок увеличилось с 552 в 2017 до 652 в 2018 году. И наибольшее их число было в секторе инноваций и технологий, 113 сделок, рост в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

«В том, что сектор технологий вышел на первое место по росту количества сделок, нет ничего удивительно: сегодня умами компаний всего мира завладела идея цифровой трансформации, которая кардинальным образом меняет порядок и способы ведения бизнеса, а также повседневную жизнь людей», - считает Максим Филиппов, руководитель группы по оказанию услуг по ведению сделок M&A в секторе инноваций и технологий КПМГ. Дополнительным фактором интереса инвесторов стала поддержка правительства России, которое планирует начать реализацию национальных проекторов, в том числе и в сфере цифровых технологий. Это может обеспечить в текущем году усиление притока инвестиций в сектор.

По мнению руководителя отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ Лидии Петрашовой, на рынок M&A в России по-прежнему оказывала неблагоприятное воздействие геополитическая неопределенность, вследствие которой многие инвесторы отказывались от участия в крупных сделках. В то же время в КПМГ считают, что в ближайшем будущем рынок слияний и поглощений начнет расти благодаря высвобождению накапливаемого с момента введения санкций отложенного спроса на инвестиции в российские активы.

«Экономический спад, начавшийся после введения санкций, замедлился, а положительная динамика 2017-2018 годов говорит о том, что российской экономике удалось приспособиться к санкциям, введенным в 2014 году, что способствовало появлению у инвесторов большей уверенности в планировании сделок на предстоящий год - считает Лидия Петрашова, - Однако по-прежнему существует ряд вопросов, которые будут влиять на общую активность и настроения инвесторов в 2019 году, включая развитие ситуации с санкциями, тенденции в ценах на нефть и другие факторы неопределенности».

Вместе с тем, отмечается, что в прошлом году произошел рост суммы сделок по покупке российских активов иностранными компаниями. Он составил 23%. Наибольшую активность проявили страны Европу и Ближнего Востока, на их долю пришлось 14 млрд от общей суммы сделок к M&A.