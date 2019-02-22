В Белом доме с тревогой ожидают доклад по «российскому делу»

Вашингтон готовится к заключительному докладу по «вмешательству Москвы в американские выборы», который представит спецпрокурор Роберт Мюллер.

По данным газеты The Hill, которое ссылается на свои источники в администрации президента США, в Белом доме доклад спецпрокурора ждут с нескрываемой тревогой.

«Все понимают, что это приведёт к «новой головной боли» для сотрудников администрации Дональда Трампа», – рассказал собеседник издания.

При этом чиновник из окружения Трампа предположил, что основной удар будет направлен как лично на президента США, так и на Республиканскую партию.

«Однако, в долгосрочной перспективе доклад Мюллера может стать проблемой и для демократов. Произойдёт это в том случае, если команда спецпрокурора не представит факты, доказывающие, что Трамп вступил в сговор с Россией», – резюмировал анонимный источник из Белого дома.