В Эквадоре произошло мощнейшее землетрясение

Одно из самых мощных землетрясений, которые происходили в XXI веке, зафиксировано на территории Эквадора.

По данным Геологической службы США, подземные толчки, которые в эпицентре составили 7,7 балла по шкале Рихтера, произошли в 10:17 по местному времени (в 13:17 мск) в 132 км к юго-востоку от эквадорского города Палора рядом с границей Перу.

При этом отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 152 км. Официальной информации о возможных жертвха и разрушениях пока нет.

В свою очередь пользователи соцсетей сообщают, что в результате землетрясения разрушены десятки зданий. В некоторых районах, расположенных на востоке стране нет электричества, не работает мобильная связь и Интернет.